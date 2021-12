MAZ vor Ort in der Waldsiedlung – seit Jahren kämpfen die Anwohner um ein Haus für gemütliche Zusammenkünfte. Jetzt kommt die Sache ins Rollen. Die Stadtverordneten haben am 29. 11. ’21 beschlossen, Mittel für das Projekt in Höhe von 550 000 Euro in den Haushalt einzustellen.