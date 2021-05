Gedenken zum 88. Jahrestag der Gründung: Das fast vergessene KZ in Börnicke bei Nauen

Börnicke

Auf den Tag genau 88 Jahre ist es am Montag her, dass auf dem Gelände der ehemaligen Zementfabrik im Nauener Ortsteil Börnicke ein sogenanntes frühes Konzentrationslager durch die Nationalsozialisten eingerichtet wurde. 15 Verhaftete aus Nauen wurden am 17. Mai 1933 zu den ersten Häftlingen des Lagers.

Inhaftiert wurden 1933 vor allem politisch unliebsame Mitbürger

„Vornehmlich politisch unliebsame Bürger wurden in dieses Lager gesteckt“, berichtet Robert Pritzkow, „1933 waren das vor allem Kommunisten und Sozialdemokraten“. Der Urbörnicker, der seit 2019 für die Ländliche Wählergemeinschaft Nauen + Bauern (LWN+B) in Börnicke im Ortsbeirat sitzt, hat sich viel mit der Geschichte des Konzentrationslagers beschäftigt, das fast schon etwas versteckt am Börnicker Ortsrand liegt. „Es ist unglaublich viel Halbwissen darüber im Umlauf ist. Das ärgert mich und das will ich ändern“, erklärt er seinen Beweggrund. Irgendwann habe ihn jemand mal nach diesem Konzentrationslager gefragt. „Daraufhin habe ich angefangen, mich darüber zu informieren. Viele Börnicker wissen gar nicht, dass es das Lager überhaupt gab. Jeder erzählt etwas anderes. Das finde ich schade.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von dem Konzentrationslager selbst, welches 1933 nur drei Monate existierte und in dem rund 500 Insassen untergebracht wurden, ist an dessen einstigem Standort kaum noch etwas erhalten. Ein Gebäude der Anlage steht noch, es befindet sich im Privatbesitz, wird als Wohnhaus genutzt. Zum Gedenken an die zehn im Lager verstorbenen Häftlinge sowie auch alle anderen Insassen steht heute ein Obelisk mit Inschrift zur mahnenden Erinnerung am einstigen Lagergelände. Dort führt am 17. Mai, dem Jahrestag der Eröffnung, der Börnicker Ortsbeirat um 10 Uhr eine Gedenkstunde für die Opfer des Konzentrationslagers durch.

Gedenkstelle befindet sich in „erbärmlichem Zustand“

Dabei will der Ortsbeirat auch seine Pläne präsentieren, wie zukünftig mit dem Gedenkort verfahren werden soll. Der nämlich, so Pritzkow, befinde sich in einem „erbärmlichen Zustand“. Im vergangenen Jahr habe der Ortsbeirat einiges angeschoben, um diesen Zustand zu verbessern. So sei im Austausch und in Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen, darunter einer ehemaligen Mitarbeiterin der Stiftung Gedenkstätten Brandenburg, eine Arbeitsgruppe zur geschichtlichen Aufarbeitung des Konzentrationslagers gegründet worden. In der soll dessen Geschichte aufgearbeitet werden. Das Ziel: eine aufbereitete Materialsammlung, die zukünftig dem kursierenden Halb- und Falschwissen etwas entgegensetzt. Vor allem, dass es gelungen sei, eine wissenschaftliche Fachexpertise für das Thema zu begeistern, freut den Ortsbeirat ganz besonders, sagt Pritzkow. Die ersten Ergebnisse der Arbeitsgruppe werden am Montag präsentiert. Auch eine wissenschaftliche Aufbereitung des Börnicker Lagers, denkbar beispielsweise als Abschlussarbeit in Kooperation mit einer Hochschule, sei vorstellbar.

Liste notwendiger Maßnahmen für bauliche Verbesserungen ist erarbeitet

Eine zweite Arbeitsgruppe arbeite hingegen an der baulichen Verbesserung der Gedenkstätte, erklärt Pritzkow weiter. Kontakte zu Denkmalbehörde und Landesdenkmalamt seien bereits geknüpft, eine Liste mit entsprechend notwendigen Maßnahmen habe der Ortsbeirat im vergangenen Jahr erarbeitet. „Diese befindet sich nun in Abstimmung mit den zuständigen Behörden“, sagt Pritzkow. Ziel sei es, bis zum 90. Jahrestag der Eröffnung des Lagers 2023 beim Zustand der Gedenkstelle einen deutlichen Schritt vorangekommen zu sein. Der Nauener Bürgermeister Manuel Meger (LWN) habe in dieser Sache bereits Unterstützung signalisiert, berichtet Pritzkow.

Robert Pritzkow vom Ortsbeirat Börnicke engagiert sich für eine Erinnerungskultur rund ums KZ Börnicke. (Archivbild) Quelle: Norbert Faltin

Erwartet werden zur Gedenkfeier am Montag, in deren Rahmen auch eine Kranzniederlegung stattfinden wird, neben Manuel Meger auch der Havelländer Landtagsabgeordnete Johannes Funke (SPD) sowie der ehemalige Chef der Brandenburger Staatskanzlei, Martin Gorholt (SPD). Letzterer war bis 2020 zugleich Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Havelland. Für das Anliegen des Börnicker Ortsbeirats sei er eine starke Unterstützung.

Großer Wunsch: Nauener Schulen mit ins Boot holen

Viel Energie steckt Robert Pritzkow in die Arbeit rund um das einstige Konzentrationslager. „Es ist wichtig, sich mit der Geschichte, die zu unserem Ort gehört, auseinanderzusetzen, damit Geschichte auch weiterlebt“, findet er. Aus diesem Grund hofft er, in der Zukunft auch Nauener Schulen mit ins Boot holen zu können. „Die Schüler könnten sich im Rahmen des Unterrichts mit der Geschichte des Lagers auseinandersetzen“, schlägt er vor. Spannend sei das allemal, auch wenn das KZ nach drei Monaten schon wieder Geschichte war. „Die Bevölkerung in Börnicke und Umgebung hat gegen das Lager aufbegehrt“, weiß Pritzkow. Unter anderem, weil die SS-Standarten, die das Lager betrieben, in der Region marodierend ihr Unwesen getrieben haben sollen.

Von Nadine Bieneck