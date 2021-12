Gefälschte Impfausweise: Apotheken im Havelland melden mehrere Betrugsfälle

Havelland

Das Geschäft mit gefälschten Impfausweisen boomt. Nicht erst, seitdem die 2-G-Regelungen eingeführt wurden. Aber den Betrug zu erkennen, und zu merken, ob jemand einen Impfnachweis vorlegt, der nicht korrekt ist, obliegt seit Sommer auch den Apothekern. Die stellen die digitalen Impfzertifikate aus, sind aber oft mit den Kontrollen überfordert.

Einen versuchten Betrug mit einem Impfausweis hat es in der „Elstal-Apotheke“ in der Rosa-Luxemburg-Allee gegeben. Einer Mitarbeiterin von Inhaber Christoph Kopsch war Anfang der Woche bei einer männlichen Person und dessen Dokumenten etwas aufgefallen. „Wir haben die Personalien der Person notiert und die Polizei verständigt“, sagt Kopsch.

Kein Zugriff auf zentrale Datenbank

Der Apotheker ärgert sich, weil die Politik bisher nicht dafür gesorgt hat, „dass die Apotheken auf eine zentrale Datenbank zugreifen können, um zu klären, ob jemand wirklich geimpft ist.“ Gerade in Elstal gibt es dieser Tage einen wahren Ansturm auf die Apotheke von Besuchern des benachbarten Outletcenters. „Dort wollen die Geschäfte wohl nur digitale Zertifikate sehen, wer also nur seinen Impfausweis dabei hat, kommt dann zu uns und lässt sich ein Zertifikat ausstellen. Im letzten Monat waren es 680 Stück.“ Christoph Kopsch geht davon aus, dass fünf bis zehn Prozent der Impfausweise gefälscht sind. „In Berlin werden an diversen Orten die Ausweise blanko auf der Straße angeboten.“

In der Ketziner Adler-Apotheke am Markt sind bislang noch keine Betrugsversuche mit Impfausweisen vorgekommen. „Das passiert wohl eher in großen Städten, wo man anonymer ist“, meint Apotheker Jens Welle. In der Kleinstadt Ketzin kenne er seine Kunden fast alle, zumindest vom Sehen, da sei es eher unwahrscheinlich, dass jemand schummeln will. „Wir achten beim Ausstellen der Impfzertifikate darauf, dass die Person persönlich vor Ort ist, seinen Impfausweis und den Personalausweis dabei hat. Das haben die Leute auch akzeptiert“, so der Ketziner Apothekeninhaber.

Jens Welle, Inhaber der Adler-Apotheke in Ketzin. Quelle: Jens Wegener

Die Immunkarte ist im Kommen

Die Neuerung mit der sogenannten Immunkarte werde in Ketzin sehr gut angenommen. „Für ältere Leute, die kein Smartphone haben oder für Leute, die ihr Handy auf der Arbeit nicht benutzen dürfen, ist diese Karte eine Alternative, weil man die in der Brieftasche wie eine Geldkarte immer dabei hat“, so Jens Welle. Die Plastik-Immunkarte kann in der Apotheke angemeldet und bestellt werden. Sie wird mit einem Chip bestückt, in dem die Impfungen des Bürgers registriert sind. „Die Karte kostet einmalig 9,90 Euro. Allerdings muss bei weiteren Impfungen jeweils eine neue Karte bestellt werden, die dann 7,40 Euro kostet“, erklärt Jens Welle.

In der Adler-Apotheke in der Nauener Marktstraße gab es bisher noch keinen Verdachtsfall. Allerdings sei es schwer zu erkennen, wie Inhaber Ralf Müller der MAZ sagt. „Es ist kompliziert, denn wir können ja nicht jeden Impfausweis anzweifeln und die Kunden von vorn herein unter Verdacht stellen“, sagt er. Eine Nachfrage beim Apothekerverband, woran man erkennen kann, ob ein Ausweis gefälscht ist, habe nicht viel weitergeholfen. Gerade mit Ausweisen aus der Anfangszeit der Corona-Impfungen sei es schwierig. Oftmals hatten die Ärzte damals keine Klebchen, haben die Impfung nur per Hand dokumentiert oder sich die Klebchen aus dem Internet heruntergeladen. Wenn man sich zu 100 Prozent sicher sein will, dann müsste eigentlich der zertifizieren, der geimpft hat, meint Ralf Müller. Allerdings seien gefälschte Impfausweise vermutlich eher ein Thema in Großstädten, etwa in Center-Apotheken, wo die Anonymität recht groß ist.

Es fehlt ein Leitfaden zum Erkennen der Fälschungen

In der Pegasus-Apotheke im Gesundheitszentrum Falkensee sind sich die Mitarbeitenden oft unsicher, ob die Impfzertifikate echt sind. „Wir haben manchmal den Verdacht und haben auch schon mehrere abgelehnt. Aber es ist nicht so offensichtlich“, erzählt eine Mitarbeiterin. Schulungen habe es nicht gegeben. Stattdessen musste sich das Personal selbst einen Leitfaden im Internet heraussuchen – der von allen Menschen öffentlich einsehbar ist.

In den beiden Spitzwegapotheken in Falkensee und Friesack gab es bereits etliche Vorfälle. „Besonders in der Partnerapotheke in Friesack traten gehäuft Fälle auf, bei denen dann die Polizei eingebunden wurde“, berichtet Betti Kluge, Mitarbeiterin in der Falkenseer Filiale in der Ringstraße. „Wir haben bei einer Teamsitzung anhand von Beispielen besprochen, wie man Fälschungen erkennt“, erklärt sie und spricht sich dagegen aus, Einzelheiten öffentlich publik zu machen: „Es ist in unserem Interesse zu verhindern, dass es zu Nachahmungen kommt.“

Polizei: Das sind Straftaten

In der Olympia-Apotheke in Dallgow-Döberitz erinnert sich die Filialleiterin an einen Verdachtsfall. „Die Corona-Immunisierungen der Kundin lagen ungewöhnlich nah beieinander und erregten die Aufmerksamkeit des Personals.“ Das habe die ausstellende Arztpraxis geprüft und keine Auffälligkeiten gefunden. „Auch der Impfpass an sich war unauffällig. Demnach stellten sie das digitale Impfzertifikat aus.“ Etwa zehn Tage später sei dem Personal vom Apothekerverband mitgeteilt worden, dass mit dem Stempel der betreffenden Arztpraxis möglicherweise gefälschte Impfausweise ausgewiesen wurden. Das werde man nun berücksichtigen, so die Filialleiterin.

Die MAZ hat bei der Polizei nachgefragt, wie die Problematik der gefälschten Impfausweise rechtlich einzuordnen ist. „Ein gefälschter Impfausweis erfüllt einen Straftatbestand gemäß Paragraf 267 Strafgesetzbuch“, stellt Torsten Herbst, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg klar. Dies sei die Auffassung des Polizeipräsidiums Land Brandenburg, abgestimmt mit der Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg. „Dies hat im Übrigen auch der Gesetzgeber am 24. November 2011 mit dem ’Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite’ nochmals klargestellt“, erklärt Herbst. Darin heißt es: „Jeder Fall, in dem ein offenbar gefälschter Impfpass vorgelegt wird, hat strafrechtliche Konsequenzen.“

Auch Fälle mit Blanko-Impfausweisen sind strafbar

Und der Pressesprecher geht sogar noch einen Schritt weiter. Er weist auf den seit 24. November geltenden Paragrafen 275 Absatz 1a Strafgesetzbuch hin, wonach „auch Fälle der Blankett-Impfausweise strafbar sind.“ Als Blankett-Impfausweise bezeichnet man Ausweise, die noch nicht personalisiert sind, die also noch keine Angaben zur Person der Inhaberin oder des Inhabers enthalten. „Hier ist für die Strafbarkeit die Dokumentation mindestens einer Schutzimpfung erforderlich“, schränkt Torsten Herbst ein.

