Nauen

Wenn man am Gartentor von Tanja Pankotsch in der Nauener Waldsiedlung klingelt, stürmt einem eine fröhlich bellende Meute mit fliegenden Ohren entgegen. Die Krankenschwester züchtet seit 2008 Setter. „Charming Vagabonds“ hat sie ihren Zwinger genannt. Vier irische und zwei englische Setter sowie eine Deutsch Drahthaar-Hündin gehören zum Rudel. Der kräftige Deutsch Kurzhaar-Rüde Ludo ist in Pension. Auch die Tage für die Irisch-Setter-Baby-Bande sind gezählt. „Die vier Welpen sind jetzt acht Wochen alt. Mit neun Wochen gebe ich sie an ihr neues Zuhause ab“, sagt Tanja Pankotsch.

Die dicken Pfoten auf die kleine Abtrennung gestellt, schauen Kyn (l.) und Quelle: Jeannette Hix

Dabei checkt die Krankenschwester genau, wo und bei wem die Setter-Zwerge landen. „Mir ist wichtig, dass meine Hunde in liebevolle und artgerechte Hände kommen. Setter sind für die Jagd gezüchtet und müssen diese Triebe ausleben dürfen“, sagt Tanja Pankotsch, die selbst auch Jägerin ist.

Zwei stolze Pokalgewinner: Toby (l.) wurde „Bester und schönster Rüde“, Melody „Beste Hündin“. Quelle: Privat

Die künftigen „Hundeeltern“ müssen keine Jäger sein. Wichtig sei, Setter als agile Rasse im Kopf auszulasten und dem hohen Bewegungsdrang gerecht zu werden.

Eine Hündin aus dem Wurf gehe zu Leuten, die mit ihr Agility machen wollen. Bei der Hundesportart düsen die Vierbeiner über einen Parcours mit Hindernissen, die es zu überwinden gilt. Wer mit seinem Vierbeiner Agility nicht nur als Freizeitvergnügen, sondern als echten Sport betreibt, muss die Reihenfolge der Hindernisse und die Zeit einhalten.

Keine will loslassen: Georgia (l.) und Tilly halten entschlossen das Spielzeug fest – wer wird wohl als erste nachgeben? Quelle: Jeannette Hix

Ein anderer Welpe wird in einer Privat-Schule eine Art Therapiehund. Auch die anderen zwei Hundekinder haben liebevolle Menschen gefunden, bei denen sie statt im Zwinger mit im Haus wohnen dürfen.

Englisch Setter Thayler (9) genießt bei Tanja Pankotsch seinen Lebensabend – Melody (2) leistet ihm auf dem Sofa Gesellschaft. Quelle: Jeannette Hix

Bei der Vermittlung der Welpen, habe die Züchterin wieder die Qual der Wahl gehabt. Viele Leute sind noch im Homeoffice und wollen die gewonnene Zeit mit einem Vierbeiner verbringen. „Meiner Erfahrung nach, ist manchen Leute gar nicht bewusst, dass die Haltung auch sehr kostenintensiv ist. Das fängt beim Futter an und hört beim Tierarzt auf“, sagt Tanja Pankotsch, die sich auch nach der Vermittlung mit den Besitzern trifft, um zu schauen, wie es ihren Schützlingen geht. Schon vor der Anschaffung müsse auch klar sein, wo der Vierbeiner unterkommt, wenn die Familie in den Urlaub fährt. Wobei Tanja natürlich findet, dass der Hund als echtes Familienmitglied möglichst auch im Urlaub mit an Bord sein sollte.

Weltsieger, Jugendsieger .... Viele Pokale haben die Hunde von Tanja Pankotsch schon bekommen. Quelle: Jeannette Hix

Angefangen hat ihre Liebe zu den Settern schon als Kind. „Meine Eltern hatten ja selbst einen Hund. Doch die kleine Fußhupe war ein echter Giftzwerg und wollte nicht mit mir spazieren gehen. Aber in der Nachbarschaft hatte eine Frau eine Setterhündin. Meine Schwester und ich haben gefragt, ob wir Joice mal ausführen dürfen und die Frau hat ja gesagt.“ Die Liebe zu den Settern war geboren.

Die Nase im Wind genießt Klein-Linus ein kleines Schläfchen zwischendurch – Toben mit den Geschwistern macht schließlich müde. Quelle: Jeannette Hix

Joice’s Frauchen war auch im Verein der Pointer und Setter, sodass Tanja mit ihrer Ziehhündin auch kleine Prüfungen absolvieren konnte. Die Tipps vom Trainer gab es gratis dazu. Damals habe sie auch ihr Interesse an Ausstellungen entdeckt. Tanja Pankotsch ist 21 Jahre alt, als sie ihre erste Hündin kauft. Damit Gwenda Gesellschaft hat, bekam sie noch eine Kumpeline. Und als Tanjas Freundin sich über einen Wurf Setterwelpen freuen konnte, aber ein kleiner Rüde davon keinen Besitzer fand und freudig auf Tanja zutapste, war es um sie geschehen. Vier Setter tobten dann durch ihren Garten.

Deutsch Drahthaar-Hündin Georgia trägt Klein-Jule aus dem Wurf vom letzten Jahr im Körbchen. Quelle: Privat

Vor 18 Jahren war sie vom südlichen Berlin nach Nauen gezogen, wo sie vor 13 Jahren ihre eigene Zucht startete. Viele Pokale hat ihre vierbeinige „Familie Pokalinski“ schon eingeheimst. Unterstützt wird Tanja Pankotsch von ihrem Sohn (24) und einer Freundin (74), die auf ihre Setterbande aufpassen, wenn sie mal wieder mit dem Havelländer Verein „Rehkitzrettung Brandenburg“ unterwegs ist oder in ihrem Job als Krankenschwester psychisch kranke Menschen betreut.

Infos: www.charmingvagabonds.com

Von Jeannette Hix