Glocken läuten am 8. Mai – ein Zeichen gegen das Vergessen

Dallgow/Ribbeck/Ketzin

Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal. Zum Gedenken an dieses historische Ereignis laden die Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Nauen-Rathenow und Bischof Christian Stäblein am Freitag um 12 Uhr mit einem Glockengeläut zum gemeinsamen Gebet ein, sagt Superintendent Thomas Tutzschke. Als Zeichen gegen das Vergessen, zur Erinnerung und zum Gedenken an die zahlreichen Opfer des Zweiten Weltkrieges würden von vielen Kirchengemeinden Blumengestecke und Blumenkränze an den Mahn- und Gedenkstätten niedergelegt. In Ribbeck wird es um 12 Uhr eine Kranzniederlegung geben, so Tutzschke.

Linke und SPD laden ein

In Dallgow-Döberitz beginnt um 15 Uhr am Ehrenmal für die gefallenen sowjetischen Soldaten auf dem Friedhof an der Bundesstraße 5 eine Gedenkveranstaltung, die von den Linken Falkensee und der SPD Falkensee organisiert wird. Das Vorstandsmitglied der SPD Wolfgang Jähnichen und der Ortsvorsitzende der Linken Harald Petzold werden gemeinsam Blumen niederlegen. Das Veranstaltungsgelände werde gesondert gekennzeichnet. Teilnehmer werden gebeten, die Abstandsregelungen zu beachten. Personen mit Erkältungssymptomen sollten nicht kommen, so Petzold.

In Ketzin/ Havel gibt es am Sonntag, dem 10. Mai, an der Paretzer Schleuse erstmals wieder einen Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinden Paretz und Ketzin. Beginn ist um 10.15 Uhr im Freien auf dem Gelände der Paretz Akademie. Im Mai 1945 gab an dieser Stelle noch schwere Kämpfe zwischen deutschen und sowjetischen Truppenteilen mit einer großen Anzahl von Toten und Verwundeten. Den Gottesdienst hält Pfarrer i.R. Hartmut Scheurich aus Potsdam. Dabei wird sowohl der Gefallenen der Kämpfe bei Paretz am 3./4.Mai 1945 wie auch der Gefallenen aus Paretz gedacht. Die ursprünglich für Samstag, den 9. Mai geplante Kranzniederlegung auf dem Paretzer Friedhof entfällt.

Von Jens Wegener