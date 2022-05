Gohlitz

Am Sonnabend waren in Gohlitz die Hexen los. Der junge Verein „Trampelpfad“ lud zum Walpurgisabend ein. Das war in diesem Jahr die erste große Veranstaltung des Vereins, der Kinder an die Natur heranführen möchte. Um bekannter zu werden, veranstaltete der Verein das bunte Hexenspektakel. Er wollte sich und das Waldprojekt in Gohlitz den Bürgern vorstellen.

Hexenabend am Gohlitzer Waldrand

Am Nachmittag verbrachten fantasievoll verkleidete Kinder und ihre Eltern einen sonnigen Nachmittag in der Natur. Auf der Wiese am Wald tollten kleine Hexen, Teufel und Zauberer herum, ritten auf ihren selbstgemachten Besen, sangen und tanzten gemeinsam, um böse Geister zu vertreiben. Aber so wirklich gruseln konnte man sich beim Hexenfest in Gohlitz allerdings nicht! Dazu waren die kleinen Hexen, Teufel und Zauberer einfach zu niedlich.

ein Selfie vor dem Hexenhaus war ein Muss für diese Hexe Quelle: ENRICO BERG

Der absolute Renner war das Hexenhaus, das die Kinder nahezu magisch anzog. In drei Tagen hatten die Vereinsmitglieder das Haus gebaut, so dass es zum Hexenevent genutzt werden konnte. Immer zwei kleine Protagonisten durften zeitgleich in das Haus eintreten, wo Hexe Uta Götze ihnen etwas Geheimnisvolles erzählte. Geduldig und aufgeregt warteten die Kinder, bis sie an der Reihe waren, so auch die fünfjährige Franka, die mit ihrer Mutter Melissa Schmieder zum Hexenspektakel gekommen war.

Hexe Uta Götze erzählte den Kinder magische Geschichten - Quelle: ENRICO BERG

„Mein Highlight ist, dass Franka allein zur Hexe gegangen ist. Sie nimmt das sehr ernst und hat vor der Hexe großen Respekt“, erklärte Mama Melissa. Für die Kinder sei das in dem Alter noch alles extrem magisch. „Der Walpurgisabend ist sehr gut besucht und viele haben sich toll verkleidet. Alles ist sehr ansprechend zurecht gemacht, man spürt die Liebe zum Detail. Mir gefällt außerdem, dass man Geschirr mitbringen sollte, das ist für mich sehr ökologisch“, ergänzte die Nauenerin.

Nach einigen Minuten kommt Franka aus dem Hexenhaus und erzählt begeistert was sie dort erlebt hat. „Im Hexenhaus war es sehr spannend. Die Hexe hat gesagt, ich soll Wabbelzeug für die Spinnen in eine Kelle legen, das ist das Futter für die Spinnen“, berichtete Franka, die auch als Hexe verkleidet ist und ergänzte: „Das war alles ganz aufregend, nur das Wabbelzeug war ein wenig ekelig in meiner Hand.“

Franka und ihrer Mutter Melissa Schmieder gefiel der Walpurgisabend in Gohlitz sehr gut - Quelle: ENRICO BERG

Die Initiatorinnen Sarah Götze, Sabrina Hezam und Uta Götze waren von vielen ehrenamtlichen Helfern bei der Vorbereitung und der Durchführung dieses Walpurgisabends unterstützt worden. Die ganze Woche wurde für das Fest aufgeräumt, vorbereitet und dekoriert. Ein Sandhaufen wurde aufgeschüttet, der als Flughügel für die Hexenflugschule diente. Die Bäume auf dem Areal waren liebevoll mit Hexen in unterschiedlichen Größen geschmückt, am Zaun konnten die kleinen Besucher riesige Spinnen und Spinnennetze bestaunen.

Zwei Feuerstellen luden die Besucher zum Stockbrot backen und Würstchen-am-Spieß-Grillen ein. Eine leckere Hexensuppe und köstliche Schmalzstullen fanden ebenfalls ihre Abnehmer, denn singen, tanzen und toben machte ganz schön hungrig. Zum Abschluss des magischen Nachmittags wurden die schönsten Hexenbesen von einer Jury prämiert.

Stockbrot backen machte den Kindern viel Spaß Quelle: ENRICO BERG

„Der Verein hat sich sehr viel Mühe mit dem Fest gegeben. Die Atmosphäre ist schön, tolles Frühlingswetter, viele nette Leute, das ist perfekt für die Kinder“, meinte der Nauener Florian Hochbaum.

„Das Fest gefällt mir ausgesprochen gut. Alles ist gut organisiert, sehr kinderfreundlich umgesetzt und das Programm ist abwechslungsreich“, sagte Patrick Schories aus Nauen über den Gohlitzer Walpurgisabend.

Kameraden der Feuerwehr Wachow/Gohlitz helfen mit

Die Kameraden der Feuerwehr Nauen Einheit Wachow/Gohlitz übernahmen die Brandwache auf dem Gelände und hatten stets die beiden Feuerstellen im Blick. „Alle Besucher sind entspannt, für die Kinder ist es schön, hier in der Natur etwas erleben zu können“, so Feuerwehrmann Alexander Bode. „Das ist eine großartige Sache was der Verein hier auf die Beine stellt, das unterstützen wir als Feuerwehr sehr gerne.“

Die Stadt Nauen bezuschusste auf Antrag von Uta Götze den Walpurgisabend mit finanziellen Mitteln aus der Kinder- und Jugendarbeit. „Das ging schnell und unkompliziert, dafür nochmals herzlichen Dank“, so Uta Götze.

Hexe Sabrina Hezam fotografierte die kostümierten Besucher - Quelle: ENRICO BERG

Die Initiatoren Sarah Götze, Sabrina Hezam und Uta Götze waren sehr zufrieden mit dem Walpurgis-abend. Die Mühe habe sich gelohnt, das Wetter habe mitgespielt und viele Besucher kamen verkleidet zum Fest. „Wir möchten uns bei allen ehrenamtlichen Helfern, der Feuerwehr Wachow/Gohlitz und der Stadt Nauen für die tolle Unterstützung bedanken. Weitere Feste werden folgen.“

Gohlitzer Verein Trampelpfad will Verbindung zur Natur stärken

Trampelpfad ist ein kleiner, im Februar gegründeter Verein mit dem Ziel, ein Waldstück in Gohlitz bei Nauen zu einem Naturerlebnisraum umzuwandeln. Dabei stehen das Ausprobien, Erkunden und gemeinschaftliche Schaffen im Vordergrund. Auf dem Areal findet alle zwei Wochen ein Treffen statt, um mit Kindern und deren Familien das Gelände zu gestalten.

Von Hannelore Berg