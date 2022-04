Gohlitz: Walpurgisnacht für kleine Hexen vorbereitet

Gohlitz

Der Verein ist jung, die Tradition ist alt. In Gohlitz und Umgebung hat sich im Februar der Verein „Trampelpfad“ gegründet, für den 30. April 17 Uhr lädt er nun zur Walpurgisnacht ein. Genauer: Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. Für sie wird es am Samstag einen gemeinsamen Walpurgisabend geben.

Mit Krötenbein und Rattenschwanz

Mit „Krötenbein und Rattenschwanz – flieget herbei zum Hexentanz!“ begeben sich die Organisatoren um Sarah Götze zumindest sprachlich in die Nähe der mythischen Hexennacht. Dabei gibt ihnen dieser Brauch den Rahmen für einen Spätnachmittag in der Natur. Dabei wollen sie – mit Blick auf die Hexen – längst nicht nur Mädchen ansprechen, auch Jungen sind willkommen. „Die können sich gern als Zauberer oder Teufel verkleiden“, sagt Sarah Götze.

Kinder basteln Besen für Walpurgisnacht

Auf der Wiese am Wald wird es auch ein Feuer geben, falls die Waldbrandwarnstufe es zulässt. Die Feuerwehr ist auf jeden Fall zur Sicherheit dabei, sagen die Organisatoren. Hexenfeuer mit Stockbrot, Spiele mit Hexenbesen und einiges Mystische sind vorbereitet. Menschen ohne Verkleidung zahlen 1 Euro Strafzoll in den Spendenhexenhut. Im Behnitzer Jugendclub treffen sich einige Kinder bereits am Nachmittag, um sich den passenden Hexenbesen zu basteln.

„Wir sind eine Gruppe Ehrenamtlicher, die das organisiert“, sagt Sarah Götze. Mit der Walpurgisnacht wollen sie auf ihren Verein und ihr Anliegen aufmerksam machen. Menschen aus Gohlitz, Wachow und Niebede wollen etwas tun, um Kinder mehr an die Natur heranzuführen. Die Wiese am Wald haben sie dafür als Basislager. „Wir wollen einen Spurenpfad entwickeln, vielleicht eine Hütte mit den Kindern bauen, sie mehr in und mit der Natur leben lassen“, sagt Sarah Götze. Eine Webseite trampelpfad.org ist im Aufbau. „Gemeinsam Naturerfahrungen sammeln“, heißt es da als Motto des Vereins. Seit zwei Jahren kümmern sich die Aktivisten dort um ein kleines Waldstück direkt am Eingang des Gohlitzer Waldes.

mit und für Kinder werden Spielelemente gebaut, Erwachsene und Kinder verbringen gemeinsame Sonntage an der frischen Luft. An diesem Sonnabend wollen sie mit der Walpurgisaktion für ihr Anliegen werben.

Anmeldung erbeten

Für die Veranstaltung am Sonnabend in Gohlitz wird unbedingt um Anmeldung per E-Mail unter www.trampelpfad-ev@gmx.de gebeten.

Von Marlies Schnaibel