Groß Behnitz

Groß Behnitz ist seit Jahren ein beliebter Ausflugsort – nicht nur für Großstädter. Die Gäste besuchen das Landgut Stober oder machen einen Spaziergang am Seeufer oder wandern gleich um den See herum. Einige von ihnen haben dann auch ihre Hunde dabei, die sich über den willkommenen Auslauf freuen. Doch irgendwann kommt der Moment, an dem sie ihr Geschäft verrichten. Und wenn das Ergebnis dann einfach liegen bleibt, dann sorgt das für Ärger, so wie in der Vergangenheit des öfteren.

Somit war der Ruf laut geworden, dass Hundekot-Beutelspender im Ort aufgestellt werden. Zwei dieser Spender gibt es nun seit 2020, und zwar am Seeufer und auch an der Dorfstraße. Doch so ganz ist das Problem noch nicht gelöst. Denn viele Herrchen und Frauchen sammeln zwar die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge auf, doch dann wissen sie nicht, wohin damit. Die Beutel türmen sich anschließend am Fuße des Spenders. Denn an Mülleimern fehlt es. Anders als in der Kernstadt, wo die Kombination aus Tütenspender und Mülleimer die Regel ist.

Viele Touristen kommen ins Dorf

Darüber ärgert sich auch Ortsvorsteherin Angelika Zöllner. „Da lagen auch schon mal 20 Stück an einer Stelle. Es kann doch nicht so schwer sein, dass auch noch Mülleimer aufgestellt werden. Damit geben wir uns nicht zufrieden“, sagt sie. Denn es kommen viele Touristen ins Dorf, die auch ihre Hunde mitbringen. Zwar gibt es Mülleimer an den beiden Bushaltestellen sowie am Pavillon am See, „doch viele Fremde wissen nicht, wo sich diese befinden“, sagt Angelika Zöllner. „Und man kann ja auch nicht verlangen, dass sie die Beutel mit nach Hause nehmen“, meint sie.

Das sieht indes Bürgermeister Manuel Meger (LWN) ganz anders. „Ich habe auch einen Hund, aber bin kein Freund von Hundetoiletten“, sagt er. Jeder Hundehalter sollte letztlich die vollen Tüten auch mit nach Hause nehmen, ist seine Ansicht. Was Groß Behnitz betrifft, da sieht er allerdings auch den Hotelbetreiber in der Pflicht.

Einziger Ortsteil mit Beutelspendern

Denn dabei gehe es ja auch um dessen Gäste und ihre Hunde. So sollte dieser Möglichkeiten schaffen, dass der Hundekot gesammelt wird, meint Meger. „Die Kommune kann nicht für alles zuständig sein.“ Und wegen des Tourismus’ sei Groß Behnitz ohnehin der einzige Ortsteil, in dem Beutelspender aufgestellt worden sind.

Wie der Bürgermeister sagt, gebe es von Seiten des Ortsbeirates weiteren Bedarf an Beutelspendern. Dieser solle nun mögliche Standorte vorschlagen.

In Nauen hat die Stadtverordnetenversammlung im Jahre 2015 beschlossen, dass Hundehalter Beutel zur Entsorgung der Hinterlassenschaften ihres Tieres dabei haben und auf Verlangen vorzeigen müssen. Ansonsten droht ein Bußgeld, selbst dann wenn der Hund noch gar nicht sein Geschäft gemacht hat.

Von Andreas Kaatz