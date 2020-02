Grünes Licht für neue Baugebiete

Groß Behnitz

Die Änderung des Flächennutzungsplanes für den Ortsteil Groß Behnitz ist beschlossene Sache. Mit 16-Ja-Stimmen zu Acht Nein-Stimmen, bei einer Enthaltung“ haben die Nauener Stadtverordneten am Montagabend zugestimmt, dass zwei weitere Wohnbaugebiete in Groß Behnitz entwickelt werden können: „ Schmiedeweg“ und „Apfelweg“.

Doch wie auch das Abstimmungsverhältnis zeigte, blieb die Planänderung bis zuletzt umstritten. Rund 160 Unterschriften waren zuvor gegen das Bauvorhaben „ Schmiedeweg“ gesammelt worden, wie Ilse Gerlach aus Groß Behnitz noch einmal hervor hob. Sie sprach von einem „machtpolitischen Durchmarsch“, der dort organisiert worden sei. Die Bürger sollten nicht untergebuttert werden, mahnte sie.

Wohngebiet verkleinert

Worte, die bei Bürgermeister Manuel Meger (LWN) auf Unverständnis trafen. „Sie können nicht sagen, dass die Einwände der Bürger nicht eingeflossen sind.“ So sei beispielsweise die Größe des Wohngebiets auf 45 Einfamilienhäuser reduziert und die Parzellierung so geändert worden, dass die Grundstücke mindest 750 Quadratmeter sein müssen. Außerdem werde in zwei Bauabschnitten gebaut, so Meger. Und auch eine Bürgerbeteiligung habe es gegeben. Gerade bei diesem Bauvorhaben sei in Groß Behnitz lange diskutiert worden.

Bauamtsleiter Bert Lehmann ergänzte zudem, dass 117 Einwände vorgelegen haben. „Aber es ist nicht so, dass alle Groß Behnitzer gesagt hätten, sie wollen das nicht“, sagte Lehmann. Die Hälfte der Einreicher habe zum Ausdruck gebracht, dass sie an einer weiteren baulichen Entwicklung in Groß Behnitz interessiert sei.

Zufahrten gleich geblieben

Der Investor des Schmiedewegs sei gehalten, erst den einen Abschnitt und dann den anderen zu bauen – abhängig von der Nachfrage. Ein Anwohner kritisiert allerdings, dass sich an den Zufahrten nichts geändert habe.

SPD-Stadtverordneter Michael Stober nutzte die Diskussionsrunde zu einem Rundumschlag gegen andere Fraktionen und sprach von einem Zeichen „verfehlter Stadtpolitik“ sowie von „Klientel-Politik“. „Es gab keinen Austausch von Argumenten.“ Zugunsten eines LWN-Mitgliedes werde das Baugebiet durchgesetzt, kritisierte er.

Das kam unter anderem bei Susanne Schwanke-Lück von den Linken nicht gut an. „Wir haben ein Problem, zerrieben zu werden zwischen dem Stober- und dem Jung-Lager. Durch den Zuzug nach Groß Behnitz wird sich vielleicht daran etwas ändern. Wir werden dem Antrag zustimmen.“

Keine Mehrheit

Und den Einwand von Ilse Gerlach, dass die Mehrheit der Groß Behnitzer gegen das Vorhaben sei, entkräftete Michael Grube ( AFD). „Es ist tatsächlich nur ein Drittel dagegen und damit nicht die Mehrheit.“ Das bezog er allerdings auf die an dem Abend genannte Einwohnerzahl von 450. Tatsächlich leben in Groß Behnitz sogar rund 600 Menschen, davon mehr als 500 Wahlberechtigte.

Was Bürgerbeteiligung angeht, meinte Stadtverordnetenvorsitzender Ralph Bluhm (LWN) vielsagend, dass diese bei anderen Bauvorhaben in Groß Behnitz auch angebracht gewesen wäre.

Von Andreas Kaatz