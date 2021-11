Groß Behnitz: Kita legt MBS-Spende in eine Matschstrecke an

Groß Behnitz

Es kann gematscht werden: Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Groß Behnitz freuen sich über ihre neue Matschstrecke. Möglich wurde der Bau der Anlage durch den Förderverein, der dafür zwei Spenden bekommen hatte.

Förderverein der Behnitzer Kita 2019 gegründet

Der Förderverein selbst wurde erst 2019 gegründet, dann kam Corona und bremste ihn aus, erzählt Lydia Senger, eine der beiden Vorsitzenden. „Wir haben trotzdem versucht, etwas für die Kinder zu tun“, sagt sie. Die Suche nach Sponsoren gehört dazu. So stellten sie einen Antrag bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. „Wir stellten unser Projekt vor und ein Gremium entschied dann über die Projekte und die Höhe der Förderung“, sagt Lydia Senger. Und die Matschstrecke überzeugte dann auch das MBS-Team. Filialdirektor Dennis Bark aus Nauen überbrachte den Scheck in Höhe von 3000 Euro an die Groß Behnitzer. „Uns ist es wichtig, in der Region zu wirken“, sagt er. Die MBS unterstützt so seit Jahrzehnten viele soziale, kulturelle und sportliche Projekte im Havelland.

Auch Falkenseer Firma German Security spendete

„Wir haben außerdem eine Spende in Höhe von 1000 Euro von German Security aus Falkensee bekommen“, sagt Lydia Senger, so konnte die Anlage komplett finanziert werden – mit Matschtischen, mit Wassersäule und Umrandung.

Dank der Kita an die MBS

„Wir haben uns riesig gefreut“, sagt auch Ulrike Koske, die die Einrichtung leitet. Und die Groß Behnitzer haben schon ein nächstes Projekt im Blick: eine Spielanlage für die ganz Kleinen. „Wir denken da an ein Klettergerüst in Form eines Traktors“, erklärt Lydia Senger. Auch dafür wird Unterstützung gesucht. Die Groß Behnitzer Einrichtung besteht aus zwei Häusern. Das „alte“ Haus ist inzwischen saniert, aber an der Außenanlage ließe sich noch einiges machen. Da hoffen die Groß Behnitzer wieder auf zusätzliche Unterstützung von Sponsoren, damit sie den Kindern manchen Wunsch zusätzlich erfüllen können.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kita in Groß Behnitz wird von der Kinderwelt gGmbH Potsdam betrieben. Das ist ein großer Träger in der Landeshauptstadt, der mehr als 20 Kitas betreut, darunter in den Havelland-Orten Wachow, Markee, Zeestow und Rathenow.

Zusammenarbeit mit dem Trägerverein Kinderwelt Potsdam

„Mit dem Trägerverein arbeiten wir gut zusammen“, sagt Kita-Leiterin Ulrike Koske. Sie selbst ist noch nicht so lange dabei, dass sie die heftigen Diskussionen um die Kitas vor mehr als zehn Jahren miterlebt hat. Es ging damals oft um den Erhalt der Kindertagesstätten auf den Dörfern überhaupt. Nach etlichen Debatten war die Potsdamer Kinderwelt ausgewählt worden. Die Gesellschaft hat den Standort nicht nur erhalten, sondern auch erheblich ausgebaut.

82 Plätze in der Kita Sonnenschein

Die Investitionen sind gut sichtbar: Ein neues Gebäude wurde gebaut, im alten saniert. Mit den Häusern „Sonnenschein I“ und „Sonnenschein II“verfügt die Kita in Groß Behnitz über 82 Plätze, davon sind 75 ausgelastet. Die 75 Mädchen und Jungen aus Groß Behnitz und Umgebung können jetzt so richtig Matsche-matsche-Kuchen spielen. Dafür muss bloß das Wetter etwas freundlicher werden.

Von Marlies Schnaibel