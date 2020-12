Groß Behnitz

„Die Resonanz war noch nie so groß wie in diesem Jahr“, sagt die Vorsitzende des Heimatvereins Behnitz Rita Jung. Es sind nur noch einige Restexemplare des Jahrbuches 2020 vorhanden.

Besonders beliebt im Jahrbuch seien die Babyseiten, Themen wie das Bauen in den Dörfern und auch der Nachruf auf die Verstorbenen. So gehen kurz vor Weihnachten einige der Jahrbücher jetzt auf die Reise in viele Himmelsrichtungen: nach München, Berlin, Bad Kissingen, Adelsheim, Bonn-Niederbachem, Rathenow-Semlin und nach Nauen, weil es dort Interessenten gibt. „Ich danke allen Autoren, die verlässlich mit lebensnahen, naturwissenschaftlichen oder heimatgeschichtlichen Beiträgen das Buch füllen. Aber auch allen anderen Vereinsmitgliedern, die an der Herausgabe mitwirken, gilt meine Wertschätzung“, so die Vorsitzende. Hervorheben möchte sie Louise Jait, da sie sich um den Druck und die Zustellung kümmert.

In den vergangenen Jahren wurde das Jahrbuch stets beim Weihnachtsmarkt der Vereine verkauft. Da es dieses Mal keinen Markt gab, boten einige Mitglieder das aktuelle Buch auf dem Hof des Dorfgemeinschaftshauses in Groß Behnitz an. Wer will kann sich das Jahrbuch 2020 abholen bei Karola Labitzke, Zum Sandkrug 23 oder bei Rita Jung, Zum Bahnhof 2

Von Jens Wegener