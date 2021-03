Groß Behnitz

Bereits im Jahre 1925 wurde der Sportverein Blau Weiß Groß Behnitz e.V. gegründet. Der reine Fußballverein zählt aktuell 66 aktive Mitglieder. Das Vereinsheim sowie der Sportplatz des „SV Blau Weiss Groß Behnitz e.V.“ sind mittlerweile in die Jahre gekommen und benötigen einige Ausbesserungen. Zusätzlich fehlt es an einer dringend benötigten Sportplatzbewässerungsanlage. Doch, die dafür notwendigen finanziellen Mitteln fehlen dem kleinen, einspartigen Sportverein. Die Stadt Nauen hat aus diesem Grund einen Zuwendungsbescheid bei dem Landkreis Havelland beantragt, mit dem die Rahmenbedingungen für den Dorfverein verbessert werden soll. Insgesamt gingen in diesem Jahr elf Anträge bei dem Landkreis Havelland ein, von denen zehn bewilligt worden sind, unter anderem auch der Antrag für den Behnitzer Sportverein.

Der Sportplatz des Fußballvereins bekommt neue Bewässerungsanlagen. Quelle: Viktoria Kratz

Am Dienstagnachmittag trafen sich hierzu der Landrat Roger Lewandowski auf dem Sportplatz des Fußballvereins „SV Blau Weiss Groß Behnitz e.V.“ mit dem Vereinsvorsitzenden, Steven Liepe und dem Bürgermeister Manuel Meger, um den bewilligten Zuwendungsbescheid, der aus dem Sportförderungsprogramm „Goldener Plan Havelland“ stammt, feierlich zu übergeben. Die Übergabe der Finanzspritze erfolgte aufgrund der gegenwärtigen Pandemie in einem kleinen Rahmen, mit ausreichend Abstand an der frischen Luft.

Sanierungsarbeiten

Der Bürgermeister der Funkstadt nahm den Zuwendungsbescheid in Höhe von 48 510,00 Euro zunächst stellvertretend für die Stadt Nauen dankend entgegen. „Der Grund warum ich in die kleine Politik eingestiegen bin, sind genau diese Sportplätze. Über viele Jahre hat sich keiner für die Sportplätze verantwortlich gefühlt. Ich möchte mich dafür einsetzen und bin deshalb Bürgermeister geworden. Durch diese Unterstützung schließt sich ein Kreis für mich“, erzählt Manuel Meger. Der 38-Jährige überreichte den Bescheid im Anschluss an den Vereinsvorsitzenden Steven Liepe, der ebenfalls sehr dankbar war. „Das Vereinsgebäude und der Platz sind in die Jahre gekommen. Wir versuchen jedes Jahr unser Bestes, damit wir das Leben im Dorf aufrecht erhalten, insbesondere den Sport.“ Steven Liepe ergänzt weiter: „Wir spielen zwar in der untersten Klasse, aber wir spielen in erster Linie für den Verein. Es ist schwer die Jugend für einen Verein zu motivieren, bei dem nicht alles „bling, bling“ ist. Mithilfe des Förderprogramms können wir dem aber ein stückweit entgegenwirken. Ich kann nur Danke sagen.“

Bereist in den letzten beiden Jahren erhielt der „SV Blau Weiss Groß Behnitz e.V.“ Fördergelder des Landkreises Havelland. Mithilfe dieser finanziellen Unterstützung wurden bereits eine Brunnen-und Pumpenanlage realisiert, neben der Sanierung des Sanitärbereiches. Mit dem Förderbetrag aus diesem Jahr sollen insbesondere die Fassade sowie die Fußböden des gesamten Vereinsgebäude saniert werden. Hinzu kommt die Erneuerung der Dacheindeckung, da das Mannschaftsheim derzeit noch über Asbestzement-Wellplatten verfügt, die aus DDR-Zeiten stammen.

Sport im Havelland

„Für den Sport machen wir im Havelland wirklich viel“, berichtet Landrat Roger Lewandowski. So wurden in den vergangenen dreizehn Jahren bereits 168 Maßnahmen mit insgesamt 4,7 Millionen Euro gefördert. „Das ist eine Menge. Das Angebot wird gut angenommen und das Geld wird gut verbraucht. Wir wissen nicht, wie nächstes Jahr die finanzielle Lage im Haushalt ist. Wenn es möglich ist, möchten wir natürlich weiterhin helfen“, ergänzt Roger Lewandowski.

Von Viktoria Kratz