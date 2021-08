Groß Behnitz

Es herrscht eine besondere Atmosphäre auf dem Landgut Stober in Groß Behnitz. Schon von Weitem sind sie zu hören: Ein paar junge Leute bilden am Hotel einen Kreis und üben einen Song. Stopp, irgendwas passt nicht. Also noch einmal von vorn. Dann, ein Stückchen weiter: Eine junge Frau und ein Mann werden von einem Kamera-Team befragt. Die Stimmung ist gelöst, ein wenig Anspannung aber nicht zu übersehen in den Gesichtern.

Und von der Bühne mit Blick zum Groß Behnitzer See klingt Musik. Da ist Sarah Connor zu sehen. Sie steht zwar im Rampenlicht, ist aber diesmal nicht die Hauptperson. Diese Rolle hat vielmehr eine Gruppe von Sängern, deren Gesang und Bewegung sie genau beobachtet.

Für „Voice of Germany“ gedreht

Fällt ihr was auf, greift sie ein und gibt Tipps, wie man es besser machen kann. Auf die Performance kommt es an. Die bekannte Sängerin ist Coach bei „The Voice of Germany“. Für die bekannte Sendung wurde jetzt auf dem Landgut gedreht.

Alle vier Teams der neuen Staffel sind in dieser Woche dort vertreten. Als Coaches fungiert neben Sarah Connor auch Nico Santos, der schon am gleichen Tag mit seinem Team gearbeitet hat. Zudem sind Mark Forster und Johannes Oerding mit von der Partie.

Battles später in Adlershof

Sie üben mit ihren Teams und bereiten die so genannten Battles vor. Das Landgut dient praktisch als Trainingslager. Die eigentlichen Battles, bei denen die Talente innerhalb ihres Teams gegeneinander antreten, finden dann einige Tage später in Berlin-Adlershof statt. Jeweils acht Talente bleiben übrig, die dann in die Sing Offs im November kommen. Die Gewinner ziehen ins Halbfinale.

„Wir haben jedes Jahr eine andere Location, waren für den ersten Teil in früheren Staffeln auch schon im Ausland“, sagt ein Produktionsmitarbeiter. Wegen Corona klappte das aber schon im vergangenen Jahr nicht, so waren die Coaches mit ihren Teams in Berlin gewesen.

Gemeinsam wird geprobt

Diesmal sollte es etwas Besonderes sein. So kamen die Sendergruppe ProSiebenSAT.1 und die Redaktion auf das Landgut. Die Besonderheit: „Alle Talente sind hier jetzt an einem Ort, um gemeinsam zu proben und sich austauschen zu könnten.“

Das Landgut eigne sich gut für den Zweck. Das Terrain ist recht abgeschlossen, viele Gebäude stehen zur Verfügung. So dienen etwa die alte Brennerei und der Kornspeicher als Coaching Sets, in denen geübt wird. Im ehemaligen Rinderstall ist das Café, dort können sich die Akteure stärken. Und da das Hotel mit zur Anlage gehört, sind Übernachtungen gleich vor Ort möglich.

170 Schnelltests an einem Tag

Trotzdem: Jeder vom Team und den Talenten muss jeden Tag zum Corona-Test. Allein am Donnerstag hatten die dafür zuständigen Mitarbeiter gut zu tun: So wurden rund 170 Schnelltests durchgeführt, um alles sicher zu machen.

Denn damit alles reibungslos funktioniert, sind neben den etwa 70 Talenten und den Coaches viele Akteure vor Ort. Unter anderem sorgen sie für die Requisite, Maske, Bühnenbau oder das richtige Licht. Kameraleute sind ebenso dabei wie Vocal-Coaches, Redakteure oder Security und Sanitäter.

Die Fans können sich bei der kommenden Staffel auch noch auf etwas anderes freuen, wie eine Produktionsmitarbeiterin verrät: „Wir nehmen die Zuschauer mit Backstage. Wir zeigen, wie sich die Coaches vorbereiten oder begleiten die Talente auf die Bühne. Außerdem fangen wir Übungssituationen ein, und das geht manchmal bis tief in die Nacht“, sagt sie.

