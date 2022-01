Groß Behnitz/Zum Sandkrug

Wenn man am Wald auf sandigem Boden eine Gaststätte baut, liegt es nahe, ihr den Namen „Sandkrug“ zu geben. Nach neuen Erkenntnissen war das Wirtshaus 1777/78 erbaut worden und nicht erst 1790. Gelegen an der Poststraße, wurden am „Sandkrug“ samt Poststation die Pferde für die Postkutschen gewechselt: Spandau – Rathenow - Tangermünde und zurück war die Route. Wäre damals schon das Smartphone erfunden (1996 vom finnischen Mobilfunkhersteller Nokia auf den Markt gebracht) hätte der Sandkrug-Wirt 1806 bestimmt ein „Selfie“ von sich und der preußischen Königin Luise gemacht. Sie machte am Sandkrug halt.

So sah die Gaststätte 1870 aus. Wie man heute weiß, wurde das Haus 1777 gebaut. Quelle: Buch: Chronik der Dörfer/Heimatverein Groß Behnitz

Wenige Tage später kam dort auch ihr Gatte, König Friedrich Wilhelm der III., auf der Flucht vor den napoleonischen Truppen durch. Und 43 Jahre später, 1849, hielt der damalige Landtagskandidat Otto v. Bismarck im Sandkrug eine Rede.

Die Bebauung der heutigen, zu Groß Behnitz gehörenden Straße Zum Sandkrug begann aber schon viel früher, nämlich um 1755. Da ließ Familie von Itzenplitz in Höhe der heutigen Behnitzer Dorfstraße/Ecke Zum Sandkrug eine Ziegelei bauen. Sie war das erste Gebäude, an der heutigen Straße Zum Sandkrug.

Patrick und Janine Sturm mit Henrik (r.) und Jannik. Die Familie sorgt sich, weil viele Autofahrer die Straße Zum Sandkrug illegal nach Ribbeck nutzen. Quelle: Jeannette Hix

Drei Zweifamilien-Kolonistenhäuser folgten 21 Jahre später als erste Wohnbebauung am Sandkrugweg. Die spärliche Bebauung soll etwa 100 Jahre lang so geblieben sein, bis Anfang der 1840er-Jahre die verwitwete Gräfin v. Itzenplitz gegenüber der Ziegelei eine Gutsschmiede bauen ließ.

Ortswehrführer Danny Lück zeigt den versandeten Löschbrunnen an der Straße Zum Sandkrug. „Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden.“ Quelle: Jeannette Hix

Ab Mitte 1850 entstanden dann kleine private Siedlungshäuser am Sandkrug. Denn es war die Zeit, als der „Klamme-Kassen-von-Itzenplitz“ Land an Privatleute verkauft hatte. Den Sand zum Bau ihrer Häuschen hatten „die Bauherren“ ja vor der Haustür.

1860 legte man die Ziegelei still. Tote Hose war in der Region trotzdem nicht. Mit Bau der Eisenbahnstrecke Berlin – Hannover ab Mitte der 1860er-Jahre wurde 1870 der Bahnhof Groß Behnitz gebaut. Kurze Zeit zuvor hatten die Borsigs von den Itzenplitz’ die Gutsherrschaft übernommen. Dank des neuen Bahnhofs pilgerten nun auch die Berliner zum „Sandkrug“, der inzwischen ein Stück versetzt stand. Denn zeitgleich mit dem Bau des Bahnhofs haben die Borsigs einen neuen „Sandkrug“ errichtet.

Norbert Lück mit Kessi: Er wohnt schon seit 60 Jahren am Sandkrug. „Die Straße wird immer mehr zur illegalen Rennstrecke. Die vorgeschriebenen 30 km/h fährt kaum einer.“ Quelle: Jeannette Hix

Der neue Sandkrug war nicht nur beliebtes Ausflugsziel. Auch Ausstellungen, Wahlveranstaltungen, Vereinstreffen und Co. starteten dort. Doch um 1897 war Schluss mit dem Trubel. Nach dem tragischen Unglückstod ihres Sohnes Arnold veranlasste Anna Borsig, Witwe des Groß Behnitzer Gutsherrn, ihre Söhne Conrad und Ernst, den Sandkrug zu kaufen. Das Gebäude wird als Försterei genutzt. Lediglich einen kleinen Ausschank soll es noch bis 1902 gegeben haben. Doch wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Als die Sandkrug-Gaststätte schloss, soll ein Jahr später, 1898, der Saal von der Gaststätte „Zum Dorfkrug“ eingeweiht worden sein und Feiern und Co. fanden u. a. auch dort statt.

Doreen Sackewitz geht täglich mit Balou um den Groß Behnitzer See. Quelle: Jeannette Hix

Heute sind im Sandkrug-Haus Mietwohnungen drin. Inzwischen ist die Straße Zum Sandkrug bebaut. Auch mit dem Haus, in dem Ingrid Kunkel wohnt. Die 68-Jährige ist eng mit ihrem Dorf verwurzelt. „Ich bin in Groß Behnitz getauft, konfirmiert und habe in unserer Kirche geheiratet“, sagt sie. Viele Groß Behnitzer hat sie aufwachsen sehen. Denn 40 Jahre hat sie in der Kita gearbeitet. Ingrid Kunkel: „Ich hoffe, die Stadt setzt sich dafür ein, dass der Weg am Groß Behnitzer See in kommunaler Hand bleibt und nicht privatisiert wird.“

Seit der Bodenreform soll die ehemalige Gaststätte „Sandkrug“ und spätere Försterei als Wohnhaus genutzt werden. Quelle: Jeannette Hix

Diese Hoffnung hat auch Sandkrug-Anwohnerin Doreen Sackewitz. Täglich geht die 41-Jährige am See mit Hund Balou spazieren. Wie Anwohner Danny Lück schätzt auch sie den guten Zusammenhalt der Nachbarn. „Hier hilft jeder jedem“, sagt Danny Lück. Der 35-Jährige ist Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr und eine große Sorge treibt ihn um. „Wir haben in der Straße Zum Sandkrug zwei Löschbrunnen und einer davon ist nicht mehr leistungsfähig. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden.“

Die Info-Tafel soll demnächst aktualisiert werden, da es inzwischen neue Erkenntnisse zur Geschichte der ehemaligen Gaststätte „Sandkrug“ gibt. Quelle: Jeannette Hix

Sorge bereitet vielen Anwohnern wie Familie Sturm auch der zum Teil illegale Autoverkehr vor ihrer Haustür. „Viele Autofahrer nutzen die Abkürzung durch den Wald nach Ribbeck, obwohl die Straße nur für Radfahrer sowie für Land- und Forstfahrzeuge zugelassen ist“, sagt Patrick Sturm. „Die Straße Zum Sandkrug wird oft zur Rennstrecke“, sagt Janine Sturm, die sich um ihre Kinder Henrik (2) und Jannik (4) sorgt. „Kaum jemand hält sich an das vorgeschriebene Tempo 30“, kritisiert auch Anwohner Norbert Lück. Wegziehen würde er trotzdem nicht. „Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen“, sagt der 61-Jährige, der seit 60 Jahren im Ort wohnt.

Von Jeannette Hix