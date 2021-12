In der Serie: „Orte und Siedlungen der Stadt Nauen vorgestellt“ hat die MAZ den geschichtsträchtigen Ort mit See und Wald vor der Haustür besucht. Am Alt-Dorf sind zwei Neubau-Projekte geplant, für die es sowohl Befürworter als auch Skeptiker gibt. Der Zusammenhalt im Ort scheint gespalten.