Lietzow

Dieser Einsatz hatte es in sich: Rund 240 Strohballen gingen Sonntagnachmittag am Rand eines Feldes im Nauener Ortsteil Lietzow in Flammen auf. Noch am Montag war die Feuerwehr mit den aufwendigen Löscharbeiten beschäftigt. „Der Strohhaufen muss komplett auseinandergenommen werden, um alle Glutnester ablöschen zu können. Das ist nicht nur mühsam, sondern für die Kameraden auch eine große körperliche Belastung, gerade bei diesen Temperaturen“, sagte Nauens Stadtbrandmeister Jörg Meyer am Montag. Das Thermometer zeigte auch am Montag wieder weit über 30 Grad.

Ausgebrochen war das Feuer am Sonntag gegen 15 Uhr. Neben der Nauener Einheit waren auch die Einheiten aus Berge, Bergerdamm, Ribbeck, Markee, Klein Behnitz und Wachow in mehreren Schichten im Einsatz. Mit 35 Einsatzkräften war die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag vor Ort, in der Nacht und am Montag waren es jeweils 20. „Bei diesen Temperaturen müssen vor allem die Kameraden am Strahlrohr regelmäßig abgelöst werden, das es einfach zu heißt ist“, so Meyer. Vor Ort werden die Einsätze selbstverständlich mit Essen und ausreichend Getränken versorgt.

Warum das Strohlager in Flammen aufging ist noch nicht abschließend geklärt. „Anzeichen für eine Selbstentzündung sehen wir in diesem Fall nicht. Wir gehen daher von Brandstiftung aus“, so Meyer. Strohlager können sich selbst Entzündungen, wenn etwa der Wassergehalt in den frischen Ballen zu hoch ist. Durch biologische Prozesse erwärmt sich das Stroh, was schließlich sogar zu einer Entzündung führen kann.

„Die Vergangenheit zeigt aber auch, dass es mitunter Menschen gibt, die Spaß daran haben, Strohballen anzuzünden. Das ist aber zum Glück die Ausnahme“, so Jörg Meyer. Noch bis Montagnachmittag waren die Kameraden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der betroffene Landwirt hat die Einsatzkräfte dabei mit seinen Maschinen unterstützt.

Von Danilo Hafer