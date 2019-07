Nauen

Mehrere Scheunen in Neukammer bei Nauen sind am Dienstag gegen 13.10 Uhr in Brand geraten. Das Feuer breitete sich schnell aus. Aus bisher unbekannter Ursache kam es bei drei Scheunen auf einem umfriedeten Grundstück zu dem Brand. In den Scheunen befand sich nach Angaben des Eigentümers Heu.

Zur Galerie Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr von Nauen: Sie musste in Neukammer mehrere Scheunenbrände löschen.

Das Feuer griff auch auf kleinere Nebengebäude über, die ebenfalls landwirtschaftlich genutzt wurden. Aus einem Arbeitsgebäude auf demselben Grundstück wurden die Mitarbeiter zur Sicherheit evakuiert.

Die Nauener Feuerwehr war im Einsatz. Danach kann die Kriminalpolizei mit den Spurensicherungsmaßnahmen und der Suche nach der Brandursache beginnen.

Der Verkehr auf der Landesstraße 91 musste wegen des Brandes umgeleitet werden. Die schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Von MAZ