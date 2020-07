Ribbeck

Endlich wieder spielen, endlich wieder auftreten vor Publikum. Die Freude daran zeigten Lucas Weißbach, Jonas Broxtermann und Maximilian Wrede den über 100 Premieren-Besuchern am Freitagabend bei der Eröffnung der Schlossfestspiele Ribbeck mit dem Stück „Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)“.

Bei stürmischem Wetter mussten die Schauspieler stimmlich im Schlosspark alles geben, um sich hinterher den stürmischen Beifall abzuholen.

100 Minuten statt 200 Stunden

Natürlich kennt man das bei Shakespeare: Seine 37 literarischen Meisterwerke bei denen es sich immer um Macht, Liebe, Sex, Korruption und Intrigen dreht. Gefühlte 200 Stunden müssten die Besucher dafür normalerweise im Theater verbringen – in Ribbeck reichen dafür 100 Minuten.

Die erst seit 1997 in Deutschland uraufgeführte Komödie, die aufgrund ihres englischen Humors lange als nicht übersetzbar galt, wurde bisher an mehr als 50 deutschsprachigen Theater in Szene gesetzt und gilt mittlerweile aufgrund des leicht verdaulichen Humors als Kult. In Ribbeck führte Claus Stahnke überzeugend Regie.

Eigentlich sollte Robin Hood aufgeführt werden

„In schwierigen Zeiten sollen die Gäste mit einer Komödie unterhalten und zum Lachen gebracht werden“, sagte Marietta Grade von den Schlossfestspielen Ribbeck zur Auswahl des Stückes. Eigentlich hätte Robin Hood in diesem Jahr mit großer Besetzung aufgeführt werden sollen, Corona bedingt wurde kurzerhand das Stück gewechselt und in sechsmonatiger Probezeit Shakespeares Persiflage mit nur drei Schauspielern auf die Bühne gebracht.

„Für uns Schauspieler ein ideales Stück, da wir in alle Shakespeare-Rollen schlüpfen dürfen, aber auch uns selbst spielen können“, sagte Lucas Weißbach, der auch als eine Art Moderator auftrat. Die drei Akteure auf der Bühne mussten dabei die Rollen von 1834 Figuren in 37 Shakespeare-Dramen übernehmen. „Wir drei haben uns wochenlang in freiwillige Quarantäne begeben“, erzählte Lucas Weißbach, „damit wir auch die Nähe auf der Bühne spielen können“.

Schnell von einem Drama zum nächsten

Wie im elisabethanischen Zeitalter üblich, übernahmen Männer die Frauenrollen. Maximilian Wrede, der bereits 2017 auf der Ribbecker Bühne als Romeo überzeugte, schlüpfte nun in die Rolle von Julia, die er ebenso überzeugend darbot.

In 100 Minuten ging es im schnellen Takt von „Romeo und Julia“ über „ Titus Andronicus“, „ Heinrich V.“, „Othello“ und „Ophelia“ bis hin zu „Macbeth“ über die Bühne. Da war schnelles Umziehen schon eine Kunst für sich.

„Othello“ als Rap

Alle sieben Königsdramen werden als mitreißendes Fußballspiel aufgeführt. Vergleiche sind ersichtlich, denn Trainer werden gefeuert, es wird gefoult und schließlich erzielt „ Heinrich VIII.“ per Elfmeter auch das Siegtor. Einer der Höhepunkte ist der gesungene „Othello“ als Rap, aber auch „Hamlet“ – rückwärts gespielt und gesprochen – hatte etwas Komisches.

Der Besucher muss sich auf das Comedy-Stück einlassen, gerade dann, wenn die Schauspieler auch im Publikum mit dem Publikum spielen. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Den Akteuren kommt dabei zu Gute, dass die Reihen Corona bedingt auseinander liegen und somit Platz im Publikum vorhanden ist.

Es gibt keine klassische Bestuhlung, der Abstand wurde bei den lediglich 150 Stühlen gewahrt, so dass auch Landrat Roger Lewandowski am Premiereabend zufrieden mit der Einhaltung der Hygiene-Regeln sein konnte.

37 Stücke des Welttheaters

Schein und Sein liegen ganz dicht beieinander. Bei allen prägenden Zusammenfassungen und intelligenten Reduktionen von Shakespeares Dramen kommt es auch zu kuriosen Texten. Denn gespielt wird auch im Hier und Jetzt. Einen großen Lerneffekt beim Crash-Kurs durch 37 Stücke des Welttheaters sollte der Besucher daher allerdings nicht erwarten.

Je länger das Stück, je mehr hatte sich das Publikum an den dargebotenen Bühnen-Ulk gewöhnt und darauf eingelassen. Je leichter kamen auch die Schauspieler zur Geltung, selbst bei Kälte und Wind.

Fazit: Die Schlossfestspiele präsentieren 2020 ein leichtes Stück. Es ist ein schräges Potpourri aus 37 literarischen Meisterwerken, das vor schöner Kulisse in schwierigen Zeiten gut vorgetragen wird.

In Ribbeck wird das Stück „Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)“ noch am 17., 18. und 19. Juli jeweils um 15 und 18 Uhr zu sehen sein.

Von Ulrich Hansbuer