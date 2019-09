Ribbeck

Mit Ruinenrettung kennt man sich in Ribbeck aus. Das neueste Kapitel in dieser Geschichte: die imposante Gutsscheune auf der Westseite des historischen Dorfangers. Am Sonnabend wurde sie als neuer Ort für Kultur, Tourismus und Begegnung eröffnet.

Langer Leerstand

Die 75 Meter lange und stattliche 14 Meter ho...