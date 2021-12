Haage

Schnitz- und Schälmesser sind startklar und auch die Lindenholzblöcke und das Polierwachs liegen bereit: Michael Ryll aus Haage kann loslegen. Er schnitzt aus Leidenschaft – und zwar am liebsten Holzkrippen. Ja, ist denn da bei ihm das ganze Jahr Weihnachten? „Ein bisschen schon. Denn das Schnitzen ist für mich nicht nur sinnvolle Beschäftigung. Es hält mich geistig fit und meine Fingerfertigkeit mobil“, sagt der 76-Jährige.

Das von Martin Ryll gemalte Bild im Hintergrund bringt seine selbst geschnitzte Krippe noch besser zur Geltung. Quelle: Jeannette Hix

„Schnitzen ist für mich ein Lebenselixier. Jede Krippe ist auch eine neue Hausforderung, denn neben der Heiligen Familie samt Josef, Maria, Christkind, den Heiligen drei Königen sowie Esel und Ochs gibt es bei den Schnitzarbeiten immer neue, verschiedene Details herauszuarbeiten, wie Bäume am Wegesrand oder einen Schmiedehammer“, sagt Michael Ryll.

Ein, zwei Wochen arbeitet er an einer einzelnen Krippe, oft mehrere Tage allein an einem Gesicht. „Gesichter sind am schwierigsten zu schnitzen, weil sie so extrem filigran sind“, sagt Michael Ryll. Weil einmal Weggeschnitztes leider auch wirklich weg ist, setzt er auch gerne mal die Arbeit aus. „Sobald ich merke, es läuft an diesem Tag nicht so gut, mache ich lieber am nächsten Tag weiter. Das ist besser, als etwas zu erzwingen. Mich hetzt ja keiner. Die Schnitzerei ist und bleibt für mich ein Hobby“, sagt er.

Filigran ist auch diese Krippe geschnitzt. Quelle: Jeannette Hix

Hin und wieder lässt Michael Ryll seine geschnitzten Arbeiten auch mit einem selbst gemalten Bild verschmelzen. Denn mit der Malerei hat sein künstlerisches Hobby einst angefangen. Michael Ryll ist etwa zehn, elf Jahre alt, als er mit seinen Eltern seinen Onkel in Jena besucht. „Mein Onkel hat damals Postkarten abgemalt. Und das fand ich so faszinierend, dass ich das auch können wollte.“

Doch statt auf Postkarten wirft Michael Ryll lieber ein Auge auf Blumen und Obst in Mutters Vase und Schale. Noch gut erinnert er sich an seine erste Arbeit – die Blume in Öl auf Pappe hat er heute noch. Die Pappe zum Bemalen hatte er einst von seiner Schwester bekommen. „Sie hatte sich im Versandhaus Leipzig etwas bestellt – ich weiß nicht mehr was. Und während sie für das Paket 152 Mark bezahlen musste, bekam ich die Pappe gratis. Ich habe sie zurechtgeschnitten und bemalt. Den Preis weiß ich noch, weil er hinten auf dem Bild steht.“

Vor dem von Michael Ryll gemalten Landschaftsbild kommt die Schafsherde erst richtig zur Geltung. Quelle: Jeannette Hix

Mit Mitte 20 hatte der junge Michael Ryll dann seine Leidenschaft für’s Schnitzen entdeckt. Der Stein, beziehungsweise die Billardkugel dafür, kam dafür ins Rollen, als er eine Elfenbeinkugel mit einem Schnitzmotiv sieht. „Auch das hat mich so fasziniert, dass ich auch das können wollte“, erinnert er sich.

Als man ihm in einer Gaststätte eine Billardkugel schenkte, griff er zu. Mit Lupe und Schnitzwerkzeug machte er sich an die Arbeit. Rund 100 Stunden sollte es dauern, bis der dicke, Pfeife rauchende Mann im Gasthaus, bewirtet von einem Jungen, fertig ist. Da spielt es auch keine Rolle, dass seine geschnitzte Billardkugel in seiner Schrankwand, nicht, wie einst gedacht, aus Elfenbein, sondern aus Plastik ist. „Mit dem Schnitzen war es dann wie früher mit dem Malen. Meine Arbeiten wurden immer besser.“

Doch der Job ließ dem studierten Diplom-Landwirt, der an der Humboldt-Uni in Berlin einst die Schulbank drückte, zu DDR-Zeiten als Abteilungsleiter für Schweine- und Schafzucht in Damm gearbeitet hat, kaum Zeit für sein Hobby. Nur selten greift er zum Schnitzwerkzeug oder zum Pinsel.

Aufwendig, mit vielen Details, ist diese beleuchtete Holzschnitzarbeit gestaltet. Quelle: Jeannette Hix

Nach der Wende haben die Nachbarn von Michael Ryll ihn hier und da vielleicht im Havelpark getroffen, wo er an einem Stand Strumpfwaren verkaufte. „Im Havelpark gab es auch einen Stand, an dem ein Österreicher Krippen nicht nur verkaufte, sondern auch direkt am Stand schnitzte. Wir zwei haben uns oft unterhalten. Von ihm habe ich auch viele Tipps bekommen, wie zum Beispiel, welche Schnitzwerkzeuge qualitativ hochwertig sind.“

Malerei und Holzschnitzerei verschmelzen auch hier zu einem Gesamt-Kunstwerk. Quelle: Jeannette Hix

Und mit Eintritt in die Rente hatte Michael Ryll endlich Zeit, seinem Hobby zu frönen. „Einige Arbeiten habe ich auch erst dann beendet, wie die ,Kneipenszene’, die ich einst als junger Mann begonnen hatte. Wobei ich finde, dass bei meinen geschnitzten Gesichtern noch Luft nach oben ist. Es ist sehr schwer, Gesichtsausdrücke wie lustig, böse oder freundlich zu schnitzen. Aber das Schnitzen macht mir nach wie vor Spaß und das ist ja die Hauptsache.“ Und wenn man bedenkt, dass der Onkel aus Jena von Michael Ryll 100 Jahre alt wurde, hat Michael Ryll (Tel. 033238/80245) ja noch viel Zeit, die Gesichter in seiner Schnitzkunst noch ausdrucksvoller zu gestalten.

Von Jeannette Hix