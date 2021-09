Zu einer Gesprächsrunde mit Vertretern des Havelländer Handwerks in der Funkstadt Nauen sowie anschließend einer öffentlichen Podiumsdiskussion in der Stadthalle Falkensee kommt Bundeswirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier (CDU) am Montag, 20. September, in den Landkreis Havelland.