Nauen

Auf dem Grundstück von Monika Kruschinski in Brieselang gibt es derzeit noch acht, in den umliegenden Tierheimen noch sieben Katzen. „Alle anderen konnten inzwischen an neue Besitzer vermittelt werden“, freut sich die Brieselangerin, die dem Tierschutzverein Falkensee-Osthavelland vorsteht.