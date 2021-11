Havelländer Bauern gehen auf die Barrikaden: „Brandenburg kann keine Krise“

Havelland

Die Landwirte nicht nur im Havelland, sondern in ganz Brandenburg, haben die Nase voll. Deshalb gehen sie auf die Straße. Am Donnerstag kommender Woche, 18. November, ruft der Landesbauernverband alle Landwirtinnen und Landwirte aus ganz Brandenburg zur gemeinsamen Demonstration auf. 9.45 Uhr geht es los an der Breite Straße, Ecke Zeppelinstraße in der Landeshauptstadt. Von dort aus geht es zum Brandenburger Landtag, vor dem anschließend eine Kundgebung stattfindet. Dort wollen die Brandenburger Bäuerinnen und Bauern auch einen Forderungskatalog an Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) überreichen.

Regionale Landwirtschaft ist in gefährliche Schieflage geraten, warnt der Kreisbauernverbandsvorsitzende, Dirk Peters

„Unsere regionale Landwirtschaft ist in den vergangenen Jahren aufgrund vieler politischer Entscheidungen und negativer äußerer Einflüsse in eine Schieflage geraten“, bringt es Dirk Peters, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Havelland auf den Punkt. Ihm ist deutlich anzumerken: Das Maß ist längst voll, eher übervoll. „Wir haben den Eindruck, dass die Politik uns nach und nach sukzessive kaputt macht“, findet er deutliche Worte. Und ergänzt: „Brandenburg kann keine Krise. Das merkt man beim Umgang mit der Afrikanischen Schweinepest einmal mehr.“

Der Nauener Landwirt bewirtschaftet mit seinem Betrieb rund 2500 Hektar Fläche im Havelland und weiß nicht nur deshalb genau, wovon er redet, wenn er sagt: „Fast jeden Tag sterben Betriebe. Tierproduktion findet im Land Brandenburg bald nicht mehr statt, wenn es so weiter geht.“ Peters ist, auch als Oberhaupt des Havelländer Kreisbauernverbands, mit zahlreichen Berufskollegen im stetigen Austausch, sagt: „Wir brauchen Perspektiven und vernünftige Rahmenbedingungen, um unsere Arbeit machen zu können.“

Keine klare Kante seitens der Politik über die Zahlungen für Umweltmaßnahmen

Das „Palaver und Hickhack um die Zahlung für Umweltmaßnahmen“ sei alles andere als hilfreich und trage mitnichten zu einer vernünftigen und perspektivischen Planung bei, auf die jeder Landwirtschaftsbetrieb jedoch angewiesen sei. „Wir wissen bis heute immer noch nicht mit 100-prozentiger Klarheit, welche Gelder wir für welche Umweltmaßnahmen bekommen“, beschreibt er die aktuelle Situation. „Es heißt immer nur ,geplant ist’, ,es könnte sein’ – wir bekommen keine konkreten Informationen und Zusagen“, kritisiert er.

Dirk Peters, Vorsitzender Kreisbauernverband Havelland. Quelle: Nadine Bieneck

Ebenfalls ein großes Thema: „Die geplante Streichung der Ausgleichszulage. Die wird an Betriebe für das Wirtschaften auf schlechten Böden ausgezahlt. Gerade im Westhavelland mit seinen leichten Böden wären zahlreiche Betriebe von dieser Neuregelung betroffen, es betrifft praktisch auch das gesamte Südbrandenburg. Man muss klipp und klar sagen: Sollte die Ausgleichszulage tatsächlich beschlossen werden, wäre das existenzbedrohend und das Aus für zahlreiche Höfe“, warnt Peters. Die Frage, warum die Zulage gestrichen werden soll, kann er nicht beantworten. „Ja das fragen wir uns auch“, sagt er süffisant.

„Wir müssen in die Puschen kommen“ – Saatgut muss bestellt werden

Die Zeit drängt. „Wir müssen in die Puschen kommen“, mahnt er schnelle Lösungen an. „Wir müssen Saatgut bestellen, brauchen Vorlauf. Wir können nicht in Legislaturen planen, wie es die Politik tut. Schließlich können wir nicht einfach in den Supermarkt gehen und einfach kaufen, was wir zum Bestellen unserer Äcker benötigen“, zeigt er die Probleme auf. Lange schon fühlen sich die Landwirte in einer Hängepartie, wollen und können nicht mehr warten. „Wir brauchen Perspektiven“, fordert Peters.

Nur eine begrenzte Anzahl an Treckern (Archivbild) ist bei der Demo am 18. November in Potsdam zugelassen. Quelle: Konrad Radon

Wie viele Landwirtinnen und Landwirte am 18. November in Potsdam dabei sein werden, kann er nicht abschätzen. „Alle sind aufgerufen, sich zu beteiligen und ein Zeichen zu setzen“, sagt Peters, der selbst auf jeden Fall vor Ort sein wird. Aufgerüttelt werden soll dort nicht nur die Politik, sondern die Menschen generell. „Wir wollen und müssen auf die aktuelle Gefährdung unserer regional verwurzelten Landwirtschaft hinweisen, es kann so nicht weitergehen“, sagt der erfahrene Landwirt. „Wenn die Menschen in Brandenburg und auch in Berlin in Zukunft noch regional mit Lebensmitteln versorgt werden wollen, dann muss die Politik jetzt die Weichen dafür stellen“.

Von Nadine Bieneck