Ribbeck

Kultur aus dem Havelland – die gibt es in diesen Tagen online. Seit Montag läuft das Programm des Landkreises unter www.streaminghavelland.de, zu Ostern haben die Akteure ein kleines Programm aufgestellt, für das täglich drei neue Beiträge ins Netz gestellt werden.

Märchen aus dem Waschhaus

Jeweils um 10 Uhr gibt es ein Angebot für Kinder. Am Sonnabend liest Marina Wesche aus dem alten Waschhaus in Ribbeck die Kindergeschichte „Greta“, Lukas Mückenfett steuert den Song „Rudi der Renner“ bei. Sonntag führt die Havelländer Puppenbühne das Stück „Die gestohlene Krone“ auf, Montag liest Sukrije Idrizi in der Märchenstunde „Dornröschen“.

Liedermacher stellt Single vor

Jeweils um 14 Uhr stellen sich Künstler vor, die dem Havelland besonders verbunden sind. Ostern sind das das Duo Zeitlos mit Detlef Bensmann und Lilli Paddags, dann folgen der Liedermacher Joe Carpenter und Martin März mit seiner neuen Single „Zum Himmel und zurück“.

Streaming Havelland: Christoph von Weitzel singt. Quelle: promo

Daneben lässt sich auf der Streamingseite gut im Archiv blättern, da gibt es einiges zum Sehen und Hören. Den musikalischen Anfang der neuen Streaming-Plattform machte zum Wochenanfang der Bariton Christoph von Weitzel mit der vertonten Fassung von Fontanes berühmter Ribbeck-Ballade – aufgenommen im Saal des Ribbecker Schlosses. Den Märchenauftakt macht Liane Fietzke vom Duo „Con Emozione“ in der Remise des Schlosses Paretz, sie liest zwischen Kutschen, Schlitten und Sänften.

Idee für Ostermenü

Etwas Besonderes haben sich Ribbecks Gastronomiechef Christoph Meier und Schlosskoch Rico Schulz ausgedacht, sie geben Anregungen zum kreativen Kochen eines Ostermenüs, für die es keine Vier-Sterne-Ausbildung braucht.

Von Marlies Schnaibel