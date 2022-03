Wustermark

Der Zulauf ist groß, der in Wustermark aufgestellte Container bereits zu drei Vierteln gefüllt, berichtet Katja Ganszczyk. Die Falkenseerin gehört zum Netzwerk „Hilfe Ukraine Havelland“, bei dem neben vielen privat initiierten Hilfsaktionen dieser Tage die Fäden zusammenlaufen, wenn es darum geht, Spenden und Unterstützung für die Menschen in der Ukraine sowie Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet aus dem Havelland heraus zu organisieren.

Neben dem Container in Wustermark hat das Netzwerk auch Sammelstellen in weiteren Orten eingerichtet, an denen hilfsbereite Havelländer ihre Spenden abgeben können (siehe Infobox). Wichtig dabei, so Ganszczyk: „Die Kapazitäten für Bekleidung sind vor Ort an den Aufnahmestationen inzwischen völlig erschöpft, es ist mittlerweile mehr als genügend Bekleidung vorhanden“, berichtet sie. Händeringend benötigt werden nach wie vor „Hygieneartikel jeglicher Art. Dazu zählen vor allem Babywindeln, insbesondere in Größe 1, und Babynahrung, aber auch neue Unterwäsche für Frauen und Kinder in allen Größen. Benötigt werden auch lang haltbare Lebensmittel, beispielsweise Konserven die sich ohne Dosenöffner öffnen lassen“. Großen Bedarf gebe es vor Ort zudem an Verbands- und medizinischen Materialien, auch Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte werden benötigt.

Die Bereitschaft der Havelländer, den Kriegsflüchtlingen helfen zu wollen, sei „überwältigend. Manche Menschen kamen schon mehrmals vorbei, um Spenden abzugeben“, ist die Falkenseerin tief beeindruckt. Mal wieder. Denn es ist nicht die erste Hilfsaktion, die sie unterstützt. „Ich war daher schon sehr zuversichtlich, dass einiges zusammenkommt. Aber das wurde dann doch noch mal übertroffen.“ Besonders berührt habe sie ein älterer Herr. „Er war bereits mehrfach da, um Sachen vorbeizubringen und meinte, warum solle er das Geld horten, die Menschen aus der Ukraine würden die Spenden dringender benötigen“. Sie habe den Eindruck, „so denken gerade sehr viele Menschen, vor allem aus der älteren Generation“, sagt die 42-Jährige sichtlich bewegt.

Bis Freitag werden Spenden noch an den Sammelstellen des Netzwerks entgegengenommen. Am Sonnabend macht sich dann ein Transporter, der von einem Unternehmen privat zur Verfügung gestellt und unterstützt wird, mit den Sachen auf den Weg nach Polen in die Stadt Bydgoszcz. „Wir haben einen persönlichen Kontakt zum dortigen Verteilzentrum. Über eine Nauenerin, die gebürtig aus Polen stammt“, berichtet Ganszczyk. Deren Ehemann werde den Transport begleiten, um zu übersetzen und die Übergabe vor Ort zu koordinieren.

Sammelstellen des Netzwerks „Hilfe Ukraine Havelland“ Brieselang, Heideweg 6, Mo. bis Fr. 16 bis 18 Uhr Markee, Hauptstraße 20, Mi. 18 bis 19.30 Uhr Schönwalde-Glien, Jugendclub Siedlung, Fehrbelliner Straße 10, Mi. 15 bis 19.30 Uhr, Do. 15 bis 18.30 Uhr Wustermark (Gewerbegebiet), Bremer Ring 13, Mo. bis Fr. 9 bis 10.30 Uhr, Do. 16 bis 18 UhrWeitere Sammelstellen werden durch Privatpersonen in Nauen, Klein-Behnitz, Dallgow und Falkensee zur Verfügung gestellt. Die Adressen und Kontaktdaten können über die Facebookgruppe „Hilfe Ukraine Havelland“ erfragt werden. Im Westhavelland wird zudem in Rathenow beim LEB (Fehrbelliner Straße 51) und im Café Speicher (Schwedendamm 1) gesammelt.

Parallel läuft nach wie vor bis Ende März auch die Spendensammlung des Netzwerks über Paypal weiter. Hier kamen bislang rund 1500 Euro zusammen (Stand: Dienstag, 8. März 2022). Mehr Infos gibt es in der Facebook-Gruppe „Hilfe Ukraine Havelland“ und per E-Mail unter engagieren@t-online.de. Der Direktlink zur Paypal-Spendenaktion lautet: www.paypal.com/pools/c/8HEsBDPzUO.

Von Nadine Bieneck