Nauen/Falkensee

Die Schülerfirma Porsche-Junior-Team Falkensee Schüler-GmbH aus Nauen ist eine der zehn besten Schülerfirmen Deutschlands. Ihre Geschäftsidee konnte die Jury überzeugen. Der Bundes-Schülerfirmen-Contest zeichnet jedes Jahr herausragende Geschäftsideen von Schülern aus.

Die endgültige Platzierung wird im Rahmen der großen Preisverleihung im November im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bekannt gegeben. In diesem Jahr stellten sich 186 Schülerfirmen dem bundesweiten Wettbewerb.

Nach einem Onlinevoting hat die Expertenjury nun die endgültigen Finalisten bekannt gegeben. Die Schülerfirma Porsche-Junior-Team Falkensee Schüler-GmbH, die in diesem Jahr an die Regenbogenschule Nauen umgezogen ist, hat es unter die Top Zehn geschafft. Die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer gewinnen damit nicht nur eine zweitägige Reise nach Berlin. Es warten Preisgelder in Gesamthöhe von 8000 Euro auf die Top-10.

Die Preisverleihung findet am 15. November im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unter der Schirmherrschaft von Bundesminister Peter Altmaier statt.

Von MAZ