Havelländer kaufen mehr Alkohol 

In der Krise allein zu Hause — kein Kino, Restaurantbesuch oder nettes Zusammensitzen mit Freunden. Offenbar trinken die Havelländer in Zeiten von Corona mehr Alkohol. Anzeichen dafür gab es bereits nach dem ersten Lockdown, die sich nun nach einem Jahr bestätigen. Einer der Gewinner der Pandemie ist der Getränke-Einzelhandel, der im letzten Jahr eines seiner besten Geschäftsjahre verzeichnete.

Getränkeverkäufer zufrieden

In den Märkten des Einzelhändlers Hoffmann, der im Havelland fünf Getränkeshops betreibt, sind die Marktleiter als Franchisenehmer mehr als zufrieden. „Wir hatten ein sehr gutes Jahr“, hieß es hinter vorgehaltener Hand. Allerdings wollte sich die Zentrale in Großbeeren auf MAZ-Anfrage nicht mit Zahlen dazu äußern. Doch zeugten allein die Schlangen in Spitzenzeiten vor dem Geschäft in der Bahnhofsstraße in Falkensee schon von höheren Umsätzen.

Marktleiterin Gabriele Milbrandt in Falkensees Falkenstraße, deren Laden vor fast drei Jahren renoviert wurde, hatte im letzten Jahr alle Hände voll zu tun. „Für die häusliche Gemeinschaft wurden etliche Getränke gekauft“, meinte Hoffmanns Urgestein Milbrandt, die seit 1995 dabei ist und so ein Jahr wie 2020 noch nicht erlebt hätte. „Das Homeoffice scheint mit einem Bierchen besser zu gehen, das sieht der Chef dann nicht“, kalauerte Marktleiter Jürgen Pätzold, Kollege in Potsdam-Babelsberg.

Bayrisches Bier am beliebtesten

Selbst das Bier mit dem Namen Corona, ein Markenbier, das aus Mexiko kommt und mit einer Zitronenscheibe getrunken werden kann, wurde sehr gut verkauft. In Nauen bei Hoffmann steht es direkt am Eingang – und wird, wie Verkäuferin Diana Knop beobachtet, gerne mitgenommen. „Wir haben wirklich viel zu tun“, sagte die Mitarbeiterin aus der Funkstadt, „viel mehr als sonst.“ Der „Getränke-Renner“ der Havelländer, so hat es Marktleiterin Milbrandt beobachtet, sei allerdings das bayrische Bier, das preußische Kehlen erobert: „Das wird immer beliebter.“

In einer Umfrage des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit gaben 37 Prozent der Deutschen auch selbst an, dass sich ihr Alkoholkonsum in der Krise erhöht habe. Subjektives Stressempfinden in der Zeit des Shutdowns führe zu vermehrtem Alkoholkonsum, sagten die Wissenschaftler. Und: 40 Prozent der Raucherinnen und Raucher gaben bei dieser Umfrage an, dass sie auch im Homeoffice mehr rauchen würden.

Auch Tabakkonsum ist gestiegen

Auch im Havelland stieg der Tabakkonsum, beobachteten einige Kioskbetreiber. „Die Maschinen der Zigaretten-Hersteller und bei unseren Mitgliedern laufen auf Hochtouren, der Staat generiert durch die Tabaksteuer mehr Einnahmen als im Jahr zuvor“, sagte Michael von Foerster, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Deutschen Rauchtabakindustrie gegenüber der MAZ.

Vor allem die Liebe zum Wein entdeckten viele Havelländer neu. Im Corona-Jahr wurden 20 Prozent mehr vom Rebensaft verkauft als im Vorjahr, berichtete ein Marktleiter. Und auch der Verkauf von harten Spirituosen steigerte sich mit der Pandemie. Über 15 Prozent „harte Sachen“ mehr als im Vorjahr sollen in einzelnen Märkten über den Ladentisch gegangen sein.

Das Zuhause ersetzt die Lieblingsbar

Da Restaurants geschlossen, die Kneipen dicht sind, bleibt derzeit einigen wohl nur der Schluck aus der Flasche zu Hause. Bilder mit Flaschen auf den Flaschen-Containern waren gerade nach Weihnachten zu beobachten. Die Abfallentsorgung Havelland musste feststellen, dass die Glascontainer in den letzten Wochen gut gefüllt waren: „Da ist mehr getrunken worden als sonst.“ Robert Kecskes von der Gesellschaft für Konsumforschung wies in einem Bericht der Internetplattform Business Insider aber darauf hin, dass gestiegene Verkaufszahlen nicht unbedingt bedeuten müssten, dass wirklich mehr getrunken werde. Der Wein zu Hause würde bei vielen Menschen lediglich den Wein im Restaurant oder der Lieblingsbar ersetzen, den sie auch sonst getrunken hätten. „Die Menschen konsumieren nicht unbedingt mehr, sondern woanders — nämlich wieder mehr zu Hause anstatt in Kantinen, Restaurants und Kneipen“, sagte Kecskes.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt auch in Krisenzeiten, an mindestens zwei oder mehr Tagen in der Woche nüchtern zu bleiben. Wenn das Trinken zur Gewohnheit wird, lässt es sich schwer wieder abgewöhnen. Die Behörde empfiehlt, dass Frauen maximal zwölf Gramm Alkohol und Männer maximal 24 Gramm Alkohol pro Tag trinken sollten. Das soll auch für Havelländer Gültigkeit haben.

