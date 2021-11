Fehrbellin

Ohne Führerschein und ganz offensichtlich im Drogenrausch fuhr eine 37 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Havelland am Montagmittag in eine Verkehrskontrolle der Polizei zwischen Dammkrug und Langen. Der VW-Transporter, den sie lenkte, war außerdem nicht zugelassen, die Kennzeichen an dem Auto gehörten zu einem anderen Fahrzeug.

Rauschgift und Polen-Böller dabei

Ein Drogenschnelltest bei der Autofahrerin reagierte positiv auf den Konsum von Amphetaminen. In dem VW-Transporter fanden die Polizisten 275 Gramm Amphetamine in mehreren Behältern sowie eine geringe Menge Cannabis. Außerdem hatte die Frau vier sogenannte Polen-Böller ohne entsprechende Kennzeichnung dabei sowie reichlich Bargeld.

Autofahrerin festgenommen

Das genügte, um die der Polizei bereits einschlägig bekannte Frau festzunehmen. Ein Arzt entnahm ihr in der Inspektion in Neuruppin eine Blutprobe. Kriminalbeamte vernahmen die 37-Jährige und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein.

Autofahrerin in Untersuchungshaft

Da die Frau nicht zum ersten Mal in dieser Weise aufgefallen war und zudem keinen festen Wohnsitz hat, ordnete ein Haftrichter am Amtsgericht Neuruppin am Dienstag Untersuchungshaft an. Die Havelländerin wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

