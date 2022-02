Havelländische Eisenbahn bald komplett in Elstal

Elstal

Die Kaffeeküche für die Angestellten ist schon fertig. Nur die Büromöbel fehlen noch. Das neue Verwaltungsgebäude der Havelländischen Eisenbahn (HVLE) ist in einer Rekordbauzeit von vier Wochen fertig gestellt worden. In den Container-Bau werden 37 Mitarbeiter des Eisenbahnunternehmens des Landkreises Havelland dann im März bereits nach Elstal auf das Bahngelände umziehen.

Verwaltung zieht nach Elstal

In diesen Tagen wird die Büroausrüstung in den alten Räumen an der Ortsgrenze zu Schönwalde-Glien eingepackt. „Spandau werden wir jetzt komplett von der Verwaltung her leerziehen, nur die Werkstatt werden wir vorerst noch dort belassen“, sagte Vorstand Ludolf Kerkeling. Die meisten der 247 Mitarbeiter haben dann ihren Arbeitsplatz in Elstal, 40 Arbeitsplätze entstehen davon in den neuen Verwaltungs-Containern.

Wieder auf einem Gelände vereint: die HVLE-Verwaltung mit Vorstand Ludolf Kerkeling Quelle: Ulrich Hansbuer

Der juristische Firmensitz der Eisenbahngesellschaft wurde bereits von Berlin nach Wustermark verlegt, der Hauptsitz der Firma befindet sich derzeit im BTC-Gebäude in der Bahnhofstraße 2 in Elstal. So ist das im Jahre 1892 gegründete Eisenbahnunternehmen aus dem Havelland wieder komplett im Havelland angesiedelt.

HVLE mit Büro aus 44 Containern

Das Verwaltungsgebäude, das aus 44 Containern besteht und in nur zwei Tagen errichtet wurde, soll aber nur ein Provisorium sein. „Derzeit erstellt die Gemeinde Wustermark für das Bahngelände einen neuen Bebauungsplan, der Ende des Jahres fertig sein soll“, erklärte Kerkeling. Das neue Verwaltungsgebäude soll dann auf dem jetzigen provisorischen Park & Ride-Parkplatz entstehen.

Das Gelände des Parkplatzes gehört nämlich der HVLE. „Wir fangen Anfang nächsten Jahres mit der Planung an und wollen dann in drei Jahren alle gemeinsam in ein neues Gebäude ziehen“, meinte Kerkeling. Ob die HVLE das neue Bürogebäude dabei selbst baue oder dann nur Mieter sein wird, sei noch nicht entschieden.

Auch Stadler schon in Elstal angesiedelt

Und spätestens in zehn Jahren soll auch die Werkstatt der HVLE nachkommen. „Wir haben bereits mit den Planungen dazu angefangen und erste Kostenrechnungen aufgestellt“, sagte Kerkeling. Nachdem der Schienenfahrzeughersteller Stadler auch auf das Gelände kommen will, sind die Flächen auf dem alten Bahngelände allerdings fast alle vergeben.

In die alten Räume der HVLE in Spandau werden die DB-Initiative „Digitale Schiene Deutschland“ und Siemens einziehen. Im 130. Jahr des Bestehens der Havelländischen Eisenbahn sind die meisten der 247 Mitarbeiter dann wieder auf einem Gelände vereint. Gefeiert werden soll das Jubiläum der 1892 gegründeten Bahngesellschaft im Sommer im Union-Stadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick.

Von Ulrich Hansbuer