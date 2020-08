Havelland

Die Frage von Jutta Jahns-Böhm, wie sie denn in die Fahrerkabine des großen Traktors kommen soll, war schnell geklärt. Oliver Musshoff, Geschäftsführer der Marktfrüchte GmbH Ketzin, half der Staatssekretarin auf den Bock, so dass sie eine Runde auf dem Acker mitfahren konnte. Aber die Sorgen und Ängste, die havelländische Landwirte gestern in einer Gesprächsrunde in Ketzin/ Havel zur Zukunft des Ackerbaus in Deutschland ihr mit auf den Weg gegeben haben, die werden nicht so einfach aus der Welt zu schaffen sein.

„Wenn der vorliegende Entwurf der Agrarausbaustrategie 2035 des Bundes-Landwirtschaftsministeriums so umgesetzt würde, wäre die deutsche Landwirtschaft tot.“ Damit hatte Friedrich Schmidt von der Genossenschaft Wachower Landwirte der Staatssekretärin, die Bevollmächtigte des Landes Brandenburg beim Bund und im Bundesrat an Gesetzes-Diskussionen beteiligt ist, klar gemacht, was die Bauern im Havelland von diesem Papier halten.

Umstrittener Pflanzenschutz

Und die Kritik wurde konkret, zum Beispiel beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln: „Wenn wir nicht mehr bestimmte Mittel einsetzen dürfen, aber im Nachbarland Polen per Ausnahmegenehmigungen alles möglich ist, ist das Wettbewerbsverzerrung, die wir auf Dauer nicht aushalten.“ Inzwischen sei es ja billiger Raps aus Australien per Schiff einzuführen nach Deutschland, als den hier anzubauen.

Diskussion auf dem Feld bei Ketzin. Quelle: Jens Wegener

Apropos Raps. Dirk Peters von der Agro Farm Nauen berichtete, dass er im kommenden Jahr erstmals auf den Rapsanbau verzichten wird. „Wir kommen ohne die entsprechenden Insektizide gegen die Kohlfliege im Raps nicht mehr an. Die zerstört die Pflanze, der Ertrag ist sehr gering.“ Wenn die Düngeverordnungen, die auf Druck der Grünen und der Natur- und Tierschützer zustande gekommen sind, eingehalten werden sollen, müssen die Landwirte entschädigt werden, weil auf dem Flächen weniger Erträge eingefahren werden. Wer mehr Öko will, muss auch mehr bezahlen. Das sollten auch die Politiker mal laut sagen.“

Öko-Roggen wollte keiner haben

Gemindert werden die Qualität der Produkte, die auf den Äckern angebaut werden, durch immer mehr Einschränkungen und Vorschriften. Dietmar Steglich, Chef der Tremmener Agrarprodukte GmbH: „Wir lieferten bisher Brotweizen an eine Mühle in Spandau. Die verlangt eine durchweg hohe Qualität des Weizens, die wir aber dauerhaft nicht mehr absichern können. Also bestellen die ihren Weiten jetzt in der Ukraine, wo wohl niemand auf den Einsatz von Pflanzenschutzmittel schaut.“

Es ging vor allem um die Zukunft des Ackerbaus und den Pflanzenschutz. Quelle: Jens Wegener

Die Politik müsse für Landwirte mehr Anreize schaffen, auf den Ökobetrieb umzustellen. „Was nützt es, Ökoprodukte anzubauen, wenn man die dann nicht los wird, weil der Kunde sie im Laden nicht kauft, fragte Oliver Musshoff von der Marktfrüchte GmbH. Er erzählte das Beispiel eines benachbarten landwirtschaftlichen Betriebes in Wustermark. Der habe 20 Prozent Öko-Roggen produziert, für den er keinen Abnehmer fand. „Am Ende musste er den Roggen als konventionellen Roggen mit Verlust verkaufen,“ so Musshoff. Er befürchtet, dass in Deutschland bald nur noch Futtergetreide angebaut werde und das hochwertige Brotgetreide aus Billiglohnländern eingeführt wird.

Einfluss des Bundesrates bei der Landwirtschaft ist gering

Jutta Jahns-Böhm, die auf Einladung des SPD-Landtagsabgeordneten und Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Havelland Johannes Funke nach Ketzin gekommen war, versprach, „alle heute erhaltenen Informationen und die Bedenken in den Bundesrat mitzunehmen.“ Allerdings räumte sie auch ein, dass die Einflussmöglichkeiten des Bundesrates relativ gering seien, weil „es im Bereich Landwirtschaft meistens um die Umsetzung von EU-Recht geht.“

Von Jens Wegener