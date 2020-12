Havelland: Baumärkte hoffen auf Online-Geschäft

Havelland

Die Baumärkte in der Region arbeiten seit Mittwoch dieser Woche im Ausnahmezustand. Sie sind geschlossen – und auch wieder nicht.

„Das Telefon steht nicht still“, sagt die Mitarbeiterin vom Falkenseer Hellweg-Baumarkt-Telefon, die Leute fragen, ob sie noch kommen können, was wie verkauft wird. Aber im Gegensatz zu Gewerbekunden dürfen Privatkunden den Markt nicht betreten. „Wir dürfen an sie nur noch Weihnachtsbäume und Brennstoffe verkaufen“, erklärt die Fachfrau. Holz und Kohle liegen am Eingang bereit, Gasflaschen werden von den Mitarbeitern getauscht. Wie bei den anderen 96 Hellweg-Märkten in Deutschland kann man auch hier online bestellen und bezahlen und dann die Ware beim Markt abholen. Das Pick-up-Modell gibt es schon eine Weile, die Baumarktbetreiber rechnen damit, dass es in den nächsten Tagen aber noch bekannter und mehr genutzt wird als bisher.

Nachfrage ist verhalten

Beim Hagebaumarkt in Nauen haben Gewerbetreibende während des Lockdowns ebenfalls die Möglichkeit, in den Baumarkt zu kommen. „Gegen Vorlage des Gewerbescheins und des Personalausweises können die Leute dann einkaufen gehen“, sagt Nico Rothämel. „Allerdings ist die Nachfrage bisher eher verhalten.“ Eventuell hänge das damit zusammen, dass die Firmen es nicht wissen, dass sie diese Möglichkeit haben, vermutet er.

Futterhaus ist geöffnet

Dafür kommen immer noch Bürger, die ganz normal einkaufen gehen möchten und noch nichts davon gehört haben, dass die Baumärkte jetzt ebenfalls für die allgemeine Bevölkerung geschlossen sind. Geöffnet hingegen ist das Futterhaus. Besitzer von Katzen, Hunden, Vögeln oder anderen Tieren können dort ganz normal weiter die Nahrung für ihre Lieblinge kaufen. Rothämel erwartet, dass noch so einige Tierhalter vor den Feiertagen kommen werden, um Futter zu erwerben. Er hofft zudem, dass in den nächsten Tagen auch noch weitere Gewerbetreibende die Gelegenheit nutzen werden, um sich im Baumarkt mit Werkzeug und Material einzudecken. Dieser wird seit dem Lockdown mit einer Notbesetzung betrieben. Geöffnet ist der Markt jetzt von 9 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 16 Uhr.

Einweiser zeigt den Weg

Der Leiter des Germendorfer Globus Baumarktes, Jens Strzoda, sieht die Lage ganz pragmatisch, auch wenn er logistisch einiges zu regeln hat, damit die Kunden beim Abholen nicht aufeinandertreffen. Handwerker und Gewerbetreibende können unangemeldet vorbeikommen, es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, ein Einweiser zeigt den Weg. Für sie ist der Markt von Montag bis Samstag von 7 bis 18 Uhr offen.

Der Haupteingang zum Globus Baumarkt ist dicht. Handwerker und Gewerbetreibende gelangen über die „Trefferia“ hinein, sagt Strzoda. „Da sich im Baumarkt Konzessionäre wie ein Bäcker, ein Fleischer und ein Zeitungsladen befinden, haben Kunden , die diese Läden besuchen wollen, eine separaten Eingang.“

Online-Geschäft aufgebaut

Für das Online-Geschäft gilt ein Zeitfenster von vier Stunden. Wenn ein Kunde abends um 22 Uhr seine Bestellung über den Globusmarkt Onlineshop aufgibt, liegt diese dann um 7 Uhr beim Bearbeiter. Gegen 11 Uhr kann der Betreffende vorbeikommen und seine Sachen abholen. „Wir haben derzeit einen höheren Personalbestand, damit wir das auch schaffen.“ Für den Baumarktleiter haben die zurückliegenden Monate alles in allem aber gezeigt, dass sich das Onlinegeschäft sehr belebt hat. Das zahle sich jetzt im aktuellen Lockdown aus.

Trotzdem ist für Jens Strzoda nicht ganz klar, warum Baumärkte im Frühjahr als systemrelevant galten und jetzt nicht mehr. Im Winter kämen ohnehin nicht so viele Kunden. „Bei uns wären jetzt maximal 50 Kunden gleichzeitig auf der gesamten Baumarktfläche. Deshalb hätten wir durchaus auch offen bleiben können.“ Das sagt Jens Strzoda auch vor dem Hintergrund, dass Baumärkte wichtige Verbrauchsgegenstände im Sortiment hätten: unter anderem Gasflaschen, Baustoffe, Autoersatzteile, Frostschutzmittel und Brennstoffe. Wenn beispielsweise ein Flexschlauch an der Mischbatterie platze, müsse der Betroffene aktuell einen Handwerker holen, obwohl er den Schlauch auch selbst auswechseln könnte, wenn er ihn rasch kauft.

Von Marlies Schnaibel, Andreas Kaatz und Andreas Fröhlich