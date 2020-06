Havelland

In den Bussen der Havelbus Verkehrsgesellschaft können die Fahrgäste wieder direkt vor Ort ihr Ticket bezahlen – kontaktlos und bargeldlos. „Wir sind damit im Land Brandenburg im Bereich des ÖPNV eines der ersten Verkehrsunternehmen, die diese Möglichkeit bieten“, sagt Havelbus-Sprecherin Silke van Ballaer. Der Fahrscheinverkauf war aufgrund der Pandemie-Vorgaben seit dem 17. März eingestellt worden.

Die komplette Flotte der 111 Havelbusse wurde und wird noch auf das neue Bezahlsystem umgestellt. Konkret heißt das: auf den Linien im Raum Falkensee ist das bereits erledigt, im Bereich Nauen erfolgt der Start am Freitag und im Bereich Rathenow in der kommenden Woche, so die Unternehmenssprecherin.

Mit Karte oder Smartphone zahlen

Die Fahrgäste können wieder die vordere Einstiegstür nutzen, der Busfahrer sitzt geschützt hinter einer Glasscheibe. Tickets können mit Mastercard, EC- oder Visa-Karten sowie mit Smartphone bargeldlos bezahlt werden. Dazu muss Karte oder Handy an das Kartenlesegerät am Einstieg gehalten werden. Fachmännisch gesagt handelt es sich um eine Nahfeldkommunikation ( NFC). Der Kunde erhält dann das gedruckte Ticket sowie eine Quittung.

„Weil es sich um eine Umstellung des kompletten Kassiersystems handelt, möchten wir darauf hinwiesen, dass wir uns in der Pilotphase befinden“, so Silke van Ballaer. Dieses System sei von den Prüfstellen als ordnungsgemäß eingestuft worden. Außerdem verringere es die Ansteckungsgefahr während des Kassiervorganges.

Maskenpflicht im Bus bleibt

Beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg sieht man dieses Angebot positiv. „Ich kann zwar bei etwa 80 Busunternehmen im Land Brandenburg und Berlin nicht genau sagen, ob Havelbus die ersten sind, die das eingeführt haben. Aber das havelländische Unternehmen ist vorn dabei“, so VBB-Sprecher Joachim Radünz. Aber er weist trotzdem noch mal darauf hin: Es gelte weiter in den Bussen die Maskenpflicht und die Vorgabe, Abstand zu halten.

Parallel zum Ticketverkauf will die Havelbus Verkehrsgesellschaft wieder verstärkt Fahrscheine in den Bussen kontrollieren. „Uns sind in den vergangenen Pandemie-Wochen diverse Einnahmen verloren gegangen, weil die Leute beim Fahrer keine Tickets kaufen konnten und einfach hinten eingestiegen sind“, beschreibt Silke van Ballaer. So gab und gibt es zum Beispiel in der Stadt Ketzin/ Havel keine Möglichkeit, Busfahrscheine zu kaufen. Das werde sich vielleicht im Zusammenhang mit der möglichen Wiedereröffnung der Bahnlinie Ketzin-Wustermark ändern, hofft Bürgermeister Bernd Lück.

Von Jens Wegener