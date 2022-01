Havelland: Besseres Mobilfunk-Angebot in Nauen und Brieselang

Havelland

Die Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Havelland verbessert sich weiter. So informiert die Deutsche Telekom AG darüber, dass sie in den vergangenen zwei Monaten im Osthavelland einen Standort neu gebaut und einen mit LTE erweitert hat.

Bessere Mobilfunk-Abdeckung im Havelland

Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche weiter, teilt das Unternehmen mit, und es steht insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich dadurch. Gebaut wurde in Brieselang und in Nauen. Der Standort in Nauen dient außerdem der Versorgung entlang der Bahnstrecke.

Telekom betreibt 66 Standorte im Havelland

Die Telekom betreibt damit im Landkreis Havelland 66 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei rund 99 Prozent, rechnet das Unternehmen vor. Bis 2024 sollen weitere 13 Standorte im Havelland hinzukommen. Zusätzlich sind an zehn Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.

Telekom sucht neue Flächen

Hierbei ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm (www.dfmg.de) wenden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gegenwärtig hat das Unternehmen mehr als 32 000 Standorte in Betrieb. Zusätzlich will es jährlich rund 1500 neue Standorte aufbauen. Hinzu kommen LTE- und 5G-Erweiterungen an tausenden bestehenden Standorten.

Die Telekom hatte Mitte vergangenen Jahres über den Ausbau im Havelland informiert, damals waren Standorte in Dallgow-Döberitz, Brieselang und in der Gemeinde Wiesenaue im Amt Friesack errichtet worden.

Verschiedene Anbieter bei Breitband im Gespräch

In Sachen Breitbandausbau möchte die Telekom weiterhin in der Region aktiv sein. Hier verhandeln die Kommunen jedoch inzwischen mitunter mit mehreren Anbietern. In Falkensee sind bei dem Thema neben Telekom und Vodafone auch DNS:net und Deutsche Glasfaser im Gespräch.

Von MAZonline