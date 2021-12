Havelland: Darum wird die Grabenpflege 2022 teurer

Havelland

Der Wasser- und Bodenverband „Großer Havelländischer Hauptkanal – Havelkanal - Havelseen (WBV) erhöht ab 2022 die Beiträge. Konkret bedeutet das, die Flächeneigentümer müssen für die Grabenpflege und die Unterhaltung der Schöpfwerke tiefer in die Tasche greifen. Je Hektar sind künftig bei landwirtschaftlichen Flächen 14,62 Euro statt bisher 14,31 Euro zu zahlen, bei Waldflächen 7,31 Euro statt 7,16 Euro und bei Siedlungsflächen fallen 29,24 Euro statt 28,62 Euro an. So hat es die Verbandsversammlung beschlossen.

39 Kommunen gehören dem WBV an

Das Verbandsgebiet umfasst etwa 160 000 Hektar zwischen Brandenburg an der Havel im Westen, Potsdam im Osten, in Nord-Südrichtung erstreckt es sich von Tietzow bis Fichtenwalde. 39 Kommunen in den Kreisen Havelland, Oberhavel, Ost-Prignitz-Ruppin und Potsdam-Mittelmark gehören dem Verband mit Sitz in Nauen an, dazu kommen der Bund und das Land Brandenburg als Flächeneigentümer sowie 25 Eigentümer, die auf Antrag Mitglied sind.

Von dem Graben ist nichts mehr zu sehen. Quelle: Privat

Der WBV unterhält rund 2000 Kilometer Gewässer II. Ordnung. Eine wesentliche Aufgabe des Verbandes ist die Erhaltung des Gewässerbettes zur Sicherung des Wasserabflusses. Die dafür notwendigen Unterhaltungsarbeiten an Gewässern erfolgen in der Regel mit mobiler Technik. Dafür benötigt der Verband einen gesetzlich festgeschriebenen fünf Meter breiten Gewässerrandstreifen.

Erschwerer-Zuschläge in den Siedlungsgemeinden

„Speziell in Siedlungsgebieten wie in Brieselang, Falkensee und Schönwalde-Glien müssen viele Gräben entweder manuell oder mit erheblichem technischen Mehraufwand unterhalten werden, weil die Anlagen am Gewässer ein Befahren mit großer Technik nicht zulassen“, erklärt WBV-Geschäftsführer Peter Hacke und ergänzt: „Dadurch steigen die Unterhaltungskosten erheblich, so dass wir uns seit 2020 diesen Mehraufwand, auch Erschwerer-Zuschlag genannt, ersetzen lassen. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet“, so Hacke.

Die maschinelle Krautung ist Standard. Quelle: Privat

So hat der WBV jedem Anlieger eines Gewässerabschnittes, der nur manuell zu bearbeiten war, einen entsprechenden Beitragsbescheid geschickt. Laut Kalkulation des Verbandes aus dem Jahr 2019 betrug der Mehraufwand für die manuelle Grabenpflege 3,85 Euro pro Meter. Aber diese Mehrkosten wollen nicht alle Mitglieder so einfach hinnehmen. Vor allem in Brieselang regt sich Protest. „Wir haben derzeit bei 2000 verschickten Bescheiden sechs Klageverfahren laufen“, so Peter Hacke.

Mähraupe soll die Kosten senken

Brieselanges Bürgermeister Ralf Heimann (Freie Wähler) hatte deshalb in der Verbandsversammlung einen Antrag gestellt, die Erschwerer-Zuschläge solange auszusetzen, bis gerichtlich über die Widersprüche entschieden ist. Das jedoch lehnte die Mehrheit der Verbandsmitglieder ab. „Unser Verband hätte diese Zuschläge bereits seit 2015/16 erheben können. Dass wir es nicht getan haben, liegt daran, dass erst im Jahr 2019 die Voraussetzungen im Verband geschaffen wurden, um die erforderlichen Daten zu erheben und abzurechnen“, unterstreicht Verbandsvorsteher Sven Balmer.

Im Wasser stehen Mitarbeiter des Verbandes, wenn sie manuelle Grabenpflege betreiben. Quelle: Privat

Um die Kosten für die manuelle Grabenkrautung zu senken, investiert der WBV im nächsten Jahr in neue Technik. „Wir schaffen zunächst eine Mähraupe mit Fernbedienung für knapp 30000 Euro an, die an den steigen Uferanlagen eingesetzt werden kann. Das soll zu Einsparungen von personellem Aufwand führen, so dass bei der nächsten Kalkulation, mit einer Senkung der Beiträge für die sogenannten Erschwererflächen zu rechnen ist“, so Peter Hacke.

Noch bis zum 15. März 2022 erfolgen im Verbandsgebiet des WBV die Grundräumungsarbeiten an ausgewählten Gewässern II. Ordnung. Das heißt, den Gräben wird Schlamm entnommen.

Von Jens Wegener