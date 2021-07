Havelland

Anfang Juni haben die havelländischen Landwirte noch eine normale Ernte für dieses Jahr erwartet nach dem feuchten und recht kühlen Monat Mai. Doch die Befürchtungen, dass es im Laufe des Junis zu warm und trocken werden könnte, bewahrheitete sich dann leider. Der Boden trocknete aus. Doch dann sorgte der Monat Juni zum Ende hin noch einmal für eine Überraschung.

„Allein der Regen am 30. Juni führte dazu, dass eine annähernd normale Monatsmenge gemessen werden konnte. In Neukammer waren es 56 Liter auf einen Quadratmeter, in Stölln 65 Liter. Somit fielen mehr als 80 Prozent der Monatsmenge an einem einzigen Tag vom Himmel“, konstatierte Johannes Funke, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Havelland.

Keine Ertragszuwächse möglich

Nicht alle Kulturen können aber die plötzliche Wasserzugabe in dieser Menge tatsächlich im Sinne des Landwirtes verarbeiten. „Beim Raps oder bei der Gerste ist die Reifung soweit fortgeschritten, dass keine Ertragszuwächse mehr möglich sind“, sagt Dirk Peters, Geschäftsführer der Agro Farm Nauen und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Havelland.

„Immerhin können aber einige Feldkulturen das Wasser noch rechtzeitig aufnehmen, um so bessere Erträge zu erzielen. Dazu zählen der Mais, der Weizen, die Rüben und sicher auch die Kartoffeln“, fügte er hinzu. Die Hitze im Juni habe zudem vielerorts dem Grünland zugesetzt, was an bräunlichen Grasnarben gut zu erkennen war. Mit den jüngsten Niederschlägen werde sich das Grünland aber erholen und ein weiterer Schnitt für Heu oder Silage sollte im Sommer möglich sein, meinte Dirk Peters.

Zum Glück kein Starkregen

Trotz der großen Regenmenge, die innerhalb recht kurzer Zeit vom Himmel fiel, gibt er aber Entwarnung: „Glücklicherweise gab es keinen Starkregen, wie es im Sommer 2017 der Fall war. Es war ein klassischer Landregen, den der Boden ganz gut aufnehmen konnte. Für die tieferen Bodenschichten hat es aber noch nicht gereicht.“

Über die Öffnung der Himmelsschleusen freute sich auch Enrico Voigt von der Agrargenossenschaft Gülpe, der zudem Vorstandsmitglied im Kreisbauernverband Havelland ist. „Der Regen ist ein wahrer Segen für die Natur. Auf den Feldern rund um Rathenow können die Mais- und Weizenbestände davon profitieren. Für den Roggen und die Gerste kam der Regen allerdings zu spät.“

Große Verdunstungen

Im Westhavelland habe es im Juni durchaus den einen oder anderen Regenschauer gegeben, sagt der Landwirt. „Die große Hitze hat jedoch zu sehr starken Verdunstungen geführt, so dass der Juni unterm Strich viel zu trocken war“, sagt Voigt. Hafer und Lupinen haben die Hitze schlecht verkraftet. Hier seien nur noch sehr geringe Erträge zu erwarten.

Somit hoffen jetzt die Landwirte im Havelland, dass die diesjährige Ernte hierzulande noch akzeptabel ausfällt. Denn in der Vergangenheit mussten die Bauern so einige Tiefschläge verkraften durch das Wetter. Dirk Peters spricht von vier Katastrophenjahren. Das begann 2017 mit dem extrem feuchten Jahr, als die Niederschläge die Äcker aufgeweicht haben und das Getreide aufgrund der hohen Feuchtigkeit nicht oder erst zu spät gedroschen werden konnte.

Danach folgten drei Dürrejahre, die ebenfalls für immense Einbußen sorgten. Nicht nur beim Getreide, sondern auch beim Gras, so dass es an Futter fehlte.

Von Andreas Kaatz