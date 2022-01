Die Jugendklubs in Dallgow und Seeburg haben für die kommenden Ferien vom 31. Januar bis zum 4. Februar ab 10 Uhr in Seeburg und ab 11 Uhr in Dallgow geöffnet. Beim Ferienangebot der beiden Jugendclubs stehen auch wieder Ausflüge auf dem Plan. Diesmal unter anderem mit Sport in der Havellandhalle, Bogenschießen am Saftladen in Falkensee oder ein Kino-Tag mit Pizza. Genaue Termine, die Kosten und Treffpunkte sind auf der Dallgower Gemeindewebseite unter dem Reiter „Veranstaltungen“ zu finden. Quelle: Max Braun