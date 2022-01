Havelland: Feuerwehren mit hoher Impfquote

Havelland

Eine einheitliche Verfahrensweise gibt es nicht, wenn es ums Impfen und Testen bei den Feuerwehren im Havelland geht. Aber der Trend ist klar: Die meisten sind geimpft, die Einsatzbereitschaft ist gegeben.

Testschleuse in Falkensee eingerichtet

Falkensee: „Wir impfen viel, wir testen viel“, fasst der Falkenseer Stadtbrandmeister Daniel Brose die Situation bei der Falkenseer Feuerwehr zusammen. „80 Prozent bei den Hauptamtlichen, 90 Prozent bei den Ehrenamtlichen“ so der aktuelle Stand. Und es soll weiter geimpft werden. Daneben gilt 3G plus, da haben die Falkenseer ihre Teststrategie entwickelt: Sie haben in einem Raum eine Art Schleuse für die Tests eingerichtet: „Vor jedem Dienstantritt werden dort alle getestet, wir wollen die größtmögliche Sicherheit“, sagt Brose. Dreimal schlug das Gerät dabei bisher positiv aus. Beim Einsatz heißt es natürlich: Erst retten und löschen. „Aber wir testen dann nach dem Einsatz“, erklärt Daniel Brose, sollte es da zu einer positiven Corona-Meldung kommen, müssten die Einsatzgruppen in Quarantäne geschickt werden. Die ganzen Schutzmaßnahmen belasten die Einsatzkräfte schon, werden aber befolgt, sagt Brose: Tragen von FFP2-Masken, Brillen und Handschuhen, wo es eng wird. Der Impfstatus der Falkenseer Kameraden war auf freiwilliger Basis abgefragt worden, dem hatte sich auch keiner verschlossen.

Feuerwehr Falkensee bei einer Übung zum Umgang mit Pyrotechnik. Quelle: Julian Stähle

Die Ausbildung haben die Falkenseer erst mal bis zum 18. Januar ausgesetzt, vielleicht dauert diese Pause sogar noch länger. „Aber wir planen etwas Neues“, sagt Daniel Brose. Vom Ministerpräsidenten Dietmar Woidke gab es zum Jahresende ein 1000-Euro-Sponsoring. Das Geld ist schon verplant, sagt Daniel Brose: „Das investieren wir in eine E-Learning-Plattform, die viel besser und leichter zu handhaben ist als das, was wir bisher hatten.“

Friesack: Impfstatus nicht flächendeckend abgefragt

Friesack: Genaue Prozentzahlen zum Impfstatus kann der Friesacker Amtswehrführer Stefan Scharschmidt nicht bieten. „Wir haben viele Impfangebote gemacht“, sagt er, gerade am Sonntag war der Betriebsarzt das dritte Mal da, hat Kameraden, deren Angehörige und Freunde geimpft. Als die Friesacker im vergangenen Jahr vor einer Festveranstaltung eine beschränkte Abfrage zum Impfstatus machten, gab es doch Diskussionen. Einige meinten, das müssen sie nicht offenlegen.

Feuerwehr Friesack: Übungstag Atemschutzgeräteträger im Juli 2021. Quelle: Feuerwehr Friesack

Deshalb blickt Scharschmidt mit einer gewissen Sorge auf die Situation, da die Teststrategie nicht mehr reicht und 2G gefordert wird. Mitunter ist es nicht leicht, die Motivation hochzuhalten. „Aber die Aktivposten sind geimpft, die Einsatzbereitschaft ist nicht gefährdet“, sagt der Amtswehrführer. Derzeit wird vor jeder geplanten Maßnahme und nach jedem Einsatz getestet.

Wustermarker Feuerwehrleute haben den Überblick

Wustermark: In der Wustermarker Feuerwehr gibt es klare Regelungen, wie in Coronazeiten bei der Feuerwehr vorgegangen wird. In den Ortsfeuerwehren Elstal, Wustermark, Priort und Hoppenrade/Buchow-Karpzow sind insgesamt 114 aktive Kameradinnen und Kameraden registriert, fünf mehr als noch Ende 2020. „Ich habe eine Liste aller Feuerwehrleute, aus der hervorgeht, wer geimpft, geboostert oder genesen und wer ungeimpft ist“, sagt Gemeindewehrführer Jürgen Scholz.

Schuppenbrand in Priort am Neujahrsmorgen Quelle: Feuerwehr Wustermark

Nach derzeitigem Stand gibt es zwei Aktive, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. „Diese beiden Männer dürfen nicht bei Einsätzen mitfahren, denn bei uns gilt: Auf dem Einsatzfahrzeug sind nur Kameradinnen und Kameraden dabei, die die 2G-Regel erfüllen“, so Scholz. Und es besteht Maskenpflicht im Fahrzeug. Bei der Ausbildung sei das anders, dort verfahre man nach der 3G-Regel, so dass auch Ungeimpfte, natürlich mit Maske, teilnehmen können, wenn sie vorher einen aktuellen Negativ-Test vorgelegt haben. „Im vergangenen Jahr war trotz Corona und der Erkrankungen einzelner Feuerwehrleute die Einsatzbereitschaft aller Einheiten immer gewährleistet“, bilanziert Jürgen Scholz.

Ketzin: Nicht jeder hat den Impfstatus gemeldet

Ketzin/Havel: In der Ketziner Feuerwehr hat Stadtbrandmeister Steffen Vogeler bislang keine vollständige Übersicht über den Impfstatus aller 201 aktiven Kameradinnen und Kameraden in Etzin, Falkenrehde, Paretz, Ketzin und Tremmen. „Trotz mehrfacher Aufforderung haben das nicht alle gemeldet“, sagt Vogeler. In der Konsequenz bedeutet das: Wenn es brennt, kommen die Feuerwehrleute ins Depot und fahren los. Es gilt auf dem Fahrzeug Maskenpflicht, aber: „Ich kann ja nicht vor jedem Einsatz von jedem einen aktuellen negativen Test kontrollieren“, so Vogeler. Er weiß auch, dass es mehrere Ungeimpfte unter den Feuerwehrleuten gibt und hofft, dass die sich noch entschließen zu einer Impfung.

Feuerwehr Ketzin Quelle: Jens Wegener

Es bestehe die Gefahr, wenn die Ungeimpften nicht mehr zu Einsätzen fahren dürfen, dass die sich aus der Feuerwehr verabschieden, so der Stadtbrandmeister. Andererseits gelten eben für Feuerwehrleute auch verschärfte Regelungen, damit sie nicht andere anstecken und dadurch die Einsatzbereitschaft gefährden. Bei der Ausbildung, die im Moment eingeschränkt erfolgt, müssen negative Tests vorgelegt werden.

Hohe Impfquote bei der Feuerwehr in Brieselang

Brieselang: Wenn es zum Einsatz geht, dann haben die Brieselanger Kameraden derzeit durchgängig die Masken auf, wie Gemeindewehrführer Marco Robitzsch sagt. Auch ungeimpfte Kameraden würden auf diese Weise an den Einsätzen teilnehmen können. Falls aber 2G gelten sollte, dann wäre es damit vorbei, machte Robitzsch klar. Allerdings: „Wenn 2G kommen sollte, dann berührt uns das nicht ganz so stark, denn 95 Prozent der etwa 100 Kameraden – zusammen mit der Einheit Bredow – sind bereits geimpft“, sagt er. Viele Kameraden hätten sich schon zeitig impfen lassen, auch bei einer vom Landkreis organisierten Aktion. Der Status sei auf freiwilliger Basis abgefragt worden. Robitzsch hat aber auch Verständnis: „Wenn sich jemand nicht impfen lassen will, weil er Angst hat, dann muss man das akzeptieren.“

Schwerer Verkehrsunfall: Einsatz in Brieselang. Quelle: Julian Stähle

Bei der Ausbildung allerdings werden schon jetzt strenge Regeln angelegt. „Da haben wir sogar 2G-plus. Also geimpft oder genesen, und dazu muss jeder vor Dienstbeginn getestet sein“, sagt Robitzsch. Darüber hinaus ist festgelegt, dass die Ausbildung nur in kleinen Gruppen (sechs Kameraden) erfolgt – an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten, um einer möglichen Infektion aus dem Weg zu gehen. Aber dadurch leide leider auch die Qualität der Ausbildung, denn man sei gewohnt, in großen Einheiten zu agieren.

„Was auch wirklich fehlt, das ist, dass wir die Kameradschaft leben und die sozialen Kontakte pflegen können. Das geht jetzt nicht. Das belastet uns auch“, sagt er. So seien die lockeren Zusammenkünfte nach einem Einsatz oder der Ausbildungseinheit tabu.

Nauen: 240 Kameraden und zwölf Wachen

Nauen: Keine Ausbildung wird derzeit mehr in der Stadtfeuerwehr Nauen durchgeführt. „Wir können das bei 240 Kameraden in zwölf Wachen nicht kontrollieren, egal ob bei 3G, 2G oder 2G plus“, sagt Stadtbrandmeister Jörg Meyer. Im Ergebnis einer Umfrage, die auf Freiwilligkeit beruhte, kam heraus, dass der Großteil der Kameraden geimpft sei. In Einzelfällen hätten sogar – wie in Groß Behnitz – alle Kameraden einen Impfschutz. Zudem gelte, dass ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. „Der ist beim Betreten des Grundstücks auf-und beim Verlassen wieder abzusetzen. Wir haben auch überall Desinfektionsmittel bereitstehen“, so Meyer. Das Gleiche gelte bei Einsätzen, auch da bestehe eine Maskenpflicht. Zudem gelte die Regel, dass in Fahrzeugen mit neun Plätzen nur noch sechs Kameraden mitfahren, auch Ungeimpfte könnten mitkommen. „Wir brauchen jeden Kameraden. Klar ist aber, dass Kameraden mit Symptomen die Wachen nicht betreten dürfen“, sagt Jörg Meyer. Und nach den Einsätzen müssten die Feuerwehrleute die Wachen unverzüglich verlassen.

Einsatz beim Brand einer Lagerhalle in Börnicke im Juni 2021. Quelle: Julian Stähle

Die Stimmung unter den Kameraden angesichts der Corona-Bedingungen beschreibt Meyer als nicht gut. „Wir sind von der Situation gestresst und genervt wie andere Bürger auch. Wir bilden ja auch den Durchschnitt der Bevölkerung ab.“ Von Austrittsgedanken weiß er nichts, aber es gebe Einzelfälle, bei denen es Kameraden ablehnen, den Pflichtlauf als Atemschutzgeräteträger im FTZ Friesack zu absolvieren, weil sie sich nicht testen lassen wollen.

Schönwalde: alle Feuerwehrleute geimpft

Schönwalde-Glien: „Alle Feuerwehrleute sind bei uns geimpft“, sagt Schönwaldes Gemeindebrandmeister Norbert Krumm. Das mache es nicht ganz so schwer, die Vorgaben umzusetzen. Als am Beginn der Impfkampagne das Angebot kam, die Einsatzleute mit dem nötigen Infektionsschutz zu versorgen, wären alle Feuerwehrleute aus der Gemeinde bereit gewesen, sich den Pieks setzen zu lassen. Ansonsten sei die 2G-Regelung im Einsatz natürlich schwierig zu realisieren, so Krumm. Die Kameraden würden vor einem Einsatz im Fahrzeug und nach einem Einsatz eine Maske tragen. „Damit können wir schon viel abfedern.“

Übung der Feuerwehr von Schönwalde-Glien. Quelle: Status4

Ansonsten würden im Feuerwehralltag nur noch die notwendigsten Dienste wahrgenommen. Alles sei abgespeckt worden, sagt Krumm. Trotzdem gab es keinen einzigen Feuerwehrmann oder keine Feuerwehrfrau von den circa 135 in der Gemeinde, die in der Coronazeit aus Frust abgesprungen seien. Aktuell gebe es auch keine Coronafälle in den Wehren. Sollte jemand positiv getestet werden, ist die Sache so geregelt, dass der Gemeindebrandmeister sofort davon erfährt, um alles Notwendige zu koordinieren.

Dallgow-Döberitz: Bisher ein positiver Coronafall bei der Feuerwehr

Dallgow-Döberitz: Auf der Wache der Freiwilligen Feuerwehr in Dallgow-Döberitz „geht die Zahl der Ungeimpften gegen null“, berichtet Gemeindewehrführer Oliver Frandrup-Kuhr. Im Einsatzfahrzeug gelte FFP2-Maskenpflicht und die 3G-Regelung, erklärt er weiter.

Dallgow Feuerwehr: neues Fahrzeug HLF20 Quelle: privat

Faktisch sei man allerdings im letzten halben Jahr mit 2G-Personal zu Einsätzen rausgefahren. Nach dem Einsatz werden unter anderem Innenräume und Türgriffe der Einsatzfahrzeuge mit Wischtüchern desinfiziert. Wer sich länger als zehn Minuten dienstlich auf der Wache trifft, müsse sich grundsätzlich testen, egal ob geimpft, genesen oder ungeimpft. Am Eingang gibt es eine Liste, in der man mit Datum, Zeit und Unterschrift seinen 3 G-Status bestätigen muss. Darauf legt der Gemeindewehrführer besonderen Wert. „Es hat auch etwas mit Kameradschaft zu tun, in dieser Hinsicht zuverlässig zu sein“, bekräftigt Frandrup-Kuhr. Die Dallgower Kameraden nähmen die Regelungen allesamt gut an. Man habe bisher niemanden ermahnen müssen, sich an die Regeln zu halten. Als es einen positiven Fall in der Belegschaft gab, wurden die Kontaktpersonen sofort informiert und vom Dienst fern gelassen. Damit sei man bisher gut gefahren, schließt er.

