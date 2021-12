Havelland: Finanzspritze für den Feuerwehrnachwuchs

Havelland/Ketzin

Die Nachricht kam selbst für den Kreisfeuerwehrverband Havelland überraschend: Der Lionsclub Osthavelland will die Jugendfeuerwehren im Kreis finanziell unterstützen. „Obwohl viele Institutionen und Bürger die Leistungen der Feuerwehren kennen und die Arbeit der Jugendfeuerwehren schätzen, bekommen wir solche Förderungen äußerst selten“, sagt Michael Reuter, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Havelland.

Umso größer die Freude bei ihm und dem Kreisjugendfeuerwehrwart André Slaby am Freitagnachmittag, als sie vom Präsidenten des Lionsclubs Osthavelland Bernd Müller im Feuerwehrdepot in Ketzin/Havel eine Spende von 4000 Euro überreicht bekamen.

Der Teamgeist wird geweckt

„Die Freiwilligen Feuerwehren im Havelland haben mit den Jugendfeuerwehren auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie so gut wie irgend möglich gearbeitet. Es wurde aber deutlich, wie sehr die Jugendfeuerwehren über die Leistungen der jeweiligen Gemeinden hinaus eine Unterstützung benötigen, um ihre materielle Ausstattung zu verbessern“, so Lions-Chef Bernd Müller. Man habe sich deshalb entschlossen, dem Kreisfeuerwehrverband Havelland diese Summe zur Verfügung zu stellen. Damit werde in der jungen Generation insbesondere der Teamgeist geweckt, „denn bei der Jugendfeuerwehr geht es nicht nur um das Schläucherollen, sondern auch um ein kameradschaftliches Zusammenleben. Auch das Interesse am Umgang mit modernster Technik wird geweckt und nicht zuletzt die Hilfe für unsere Mitmenschen in dramatischen Situationen.“

Wie das Geld an die Jugendfeuerwehren verteilt werden soll, darüber hat sich der Vorstand des Kreisfeuerwehrverband bereits Gedanken gemacht. Michael Reuter erklärt: „Es gibt 68 Jugendfeuerwehren im Kreis. Die Summe durch 68 zu teilen, macht keinen Sinn. Der Plan ist, an acht Jugendfeuerwehren je 500 Euro zu vergeben.“

68 Jugendfeuerwehren im Landkreis

Wer die Auserwählten sein werden, können die einzelnen Jugendfeuerwehren selbst mit beeinflussen. Es ist eine Art Wettbewerb vorgesehen, wie Michael Reuter sagt: „Von Januar bis März kann uns jedes der 68 Feuerwehrnachwuchsteams eine Mail schicken und darin beschreiben, wofür das Geld eingesetzt werden soll. Der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes wählt dann acht Vorschläge aus.“ Sollten Ideen darunter sein, deren Umsetzung weniger als 500 Euro kostet, könnten auch mehr als acht Jugendfeuerwehren von der Spende profitieren.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Kriterium bei den Vorschlägen ist die Nachhaltigkeit. „Wir möchten das Geld nicht für einmalige Dinge wie Feiern oder Ausflüge vergeben. Es soll für etwas Bleibendes verwendet werden“, erklärt Michael Reuter und nennt das Beispiel aus Nauen vom September dieses Jahres.

Das Benefizkonzert auf der Freilichtbühne in Nauen für die örtliche Jugendfeuerwehr. Quelle: Max Braun

Der Lionsclub hatte ein Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps aus Neubrandenburg auf der Freilichtbühne organisiert. Am Ende kamen 3000 Euro zusammen, die an die Jugendfeuerwehr in Nauen gingen. Mit dem Geld wurde die neue Ausstattung des Seminarraums für die Ausbildung der Mädchen und Jungen mit Möbeln und Technik bezahlt.

Entscheidung fällt im Frühjahr

„Ähnlich kann es auch mit den 4000 Euro funktionieren. Ich denke nur daran, dass die Kommunen für ihren Feuerwehrnachwuchs nicht immer alle Dienstkleidung finanzieren können. Oft werden noch Schutzhandschuhe, Mützen oder Parker benötigt.“

Wenn die Entscheidung über die Förderung Ende Frühjahr gefallen ist, werde das Geld an die Fördervereine der jeweiligen Feuerwehren ausgezahlt, so Michael Reuter.

Von Jens Wegener