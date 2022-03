Havelland: Freidenkerbund sammelt Spenden

Falkensee/Nauen

Die Spendenbereitschaft für die notleidenden Menschen in und aus der Ukraine ist im Havelland enorm. Das bemerkt auch der Humanistische Freidenkerbund im Havelland. „Vielen Dank an alle, die anderen Menschen in Not und auf der Flucht helfen“, sagt Volker Mueller vom Freidenkerbund, „Wir kommen in Falkensee und in Nauen sogar an die Grenzen unserer Lagerkapazitäten.“ Deshalb bittet er um Verständnis, wenn mal kurzzeitig nicht alle Sachspenden wie etwa Kleidung für Männer gleich angenommen werden können. „Der Bedarf wird sich in der nächsten Zeit insgesamt noch deutlich erhöhen“, vermutet er.

Kleiderkammer in Nauen und Falkenseer Tafel nehmen Spenden an

Die Kleiderkammer in Nauens Karl-Thon-Straße 42 und die Falkenseer Tafel mit Kleiderkammer und Möbelbörse in der Döberitzer Straße 15 sind zu den üblichen Öffnungszeiten bereit. „Wir benötigen dringend haltbare Konserven mit Lebensmitteln, Baby- und Kleinkindnahrung, Nudeln und Reis, Kaffee, Tee und Getränke“, sagt Volker Mueller.

Bestimmte Sachspenden sind besonders gefragt

An beiden Orten werden folgende Sachspenden besonders benötigt: Kleidung vor allem für Kinder (gerade Mädchensachen, Größen 140 bis 170), Schuhe, Decken, Schlafsäcke, Hygiene- und Sanitärbedarf, Windeln, Feuchttücher, Verbandsmaterial, Kinder-Reisebetten, Wasserkocher, Malsachen und Spielzeug.

Geldspenden erbeten

Der Freidenkerbund benötigt auch Geldspenden für zusätzliche Lagerkapazitäten und Transporte. Geld für diese Arbeit, Verwendungszweck: „Flüchtlingshilfen“, kann in Nauen und Falkensee gespendet werden. Steuerabzugsfähige Spendenbescheinigungen sind möglich.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hilfe ist möglich unter folgenden Konten: Humanistischer Freidenkerbund, Nauen: Bank für Sozialwirtschaft. IBAN: DE15 1002 0500 0003 3298 00.

Oder: Falkenseer Tafel: Mittelbrandenburgische Sparkasse, IBAN: DE29 1605 0000 3812 0062 34.

Von MAZonline