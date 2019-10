Elstal

„Fashion like it’s 1989“ – so heißt das Mode-Gewinnspiel, das das Designer Outlet Berlin in Elstal im Zuge des Mauerfalls vor 30 Jahren ins Leben ruft. Es geht also um die Mode der späten 80er-Jahre, vor allem um die Sachen, die die Menschen in Ost und West 1989 getragen haben.

Breite Schultern waren ein Muss in den 80ern – besonders für Frauen. Egal, ob Bluse, Kleid oder Blazer – alles wurde mit dicken Schulterpolstern ausgestopft. Die Hemden der Männer hatten breite Schulterpartien, Sakkos ebenso und Bundfaltenhosen gab es für die Männer genauso wie für die Damen.

Overallanzüge wurden 1989 viel getragen, jetzt sind sie wieder aktuell. Quelle: privat

Neonfarben und Boxer-Jeans

Bei den Farben besonders im Westen galt: Hauptsache auffallen. Giftgrün, Knallgelb oder Hot Pink. Neonfarben waren typisch für die 80er Mode. In der DDR standen Jeans bei den jungen Leuten hoch im Kurs, auch wenn den Hosen „Wisent“ oder „Boxer“ ihre Herkunft ansah.

Jetzt möchte der Designer Outlet erkunden, wer noch solche Modestücke zuhause hat oder welche Kleidungsstücke zu den persönlichen Favoriten gehörten. „Die Leute können Fotos von ihren Kleidungsstücken oder von ähnlichen aus dem Internet mit einem entsprechendem Kommentar an die MAZ in Falkensee mailen“, sagt Lisa Bretschneider von der Firma COR Berlin Kommunikation, die für das Outletcenter arbeitet.

Shoppinggutschein zu gewinnen

Unter den Einsendern wählt das Designer Outlet dann die Gewinner aus. Der Hauptpreis hat einen Wert von 900 Euro. Der Gewinner und zwei Begleitpersonen dürfen für jeweils 300 Euro im Outletcenter in Elstal shoppen. Des weiteren darf sich ein Gewinner auf einen gemeinsamen Shopping-Tag mit der Stylistin Tanja Bülter freuen, die auch Moderatorin bei Spreeradio in berlin ist, freuen. Sie berät, um das perfekte Party-Outfit zu finden.

Einsendungen bis 31. Oktober

Weitere Preise sind drei Tickets und ein Hair- und Make-Up Styling für eine Spreeradio-Boot-Party am 9. November. „Gemeinsam mit 120 Hörern begibt sich Spreeradio auf eine historische Schifffahrt entlang der Eastside Gallery in Berlin von Ost nach West. Im Anschluss verwandelt sich das Schiff in ein Party-Boot. Passend zum Mauerfalljubiläum legt der Spreeradio-DJ George Zampounidis die Songs der 80er-Jahre auf. Essen und Getränke ist auf der ganzen Fahrt gesorgt“, sagt Lisa Bretschneider. Für die Gewinner steht ein Shuttle-Service sowohl am Shopping-Tag in Elstal als auch am Tag der Spreeradio Boot-Party zur Verfügung.

Die Modefotos sollten per Mail bis zum 31. Oktober zur MAZ in Falkensee geschickt werden: Havelland@maz-online.de. Wir leiten die Mails dann weiter und veröffentlichen die Gewinner.

Von Jens Wegener