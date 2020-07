Ketzin/Havel/Nauen

Mal sind es Steine, mal Asbestplatten und mal Hausmüll. Mehrfach pro Woche erreichen Sebastian Neumann und Andreas Kinzel vom Ketziner Ordnungsamt zuletzt Anrufe von besorgten Bürgern. Sie melden illegale Müllhaufen, die irgendwo in der Natur rund um Ketzin abgeladen worden sind. „Oft entdecken wir sowas auch selbst bei Kontrollfahrten, aber leider haben wir noch niemanden auf frischer Tat erwischt“, so Neumann. Die mehr als 1000 Euro Strafe für solche Umweltsünden scheinen nicht abschreckend genug.

Kosten tragen am Ende die Steuerzahler

Als wären die „kostenlosen“ Müllentsorgungen nicht schlimm genug. Manchmal sind die Verursacher so dreist und laden mitten auf einem Feldweg ab, so dass dort kein Auto mehr durchkommt, wie jüngst in Tremmen geschehen. „Wenn der Müll auf öffentlichen Flächen der Stadt Ketzin/ Havel liegt, muss die Stadt sich um die Entsorgung kümmern. Das heißt, den Transport zur Deponie Schwanebeck finanzieren. Die Entsorgungskosten selbst trägt der Landkreis und damit der Steuerzahler“, sagt Andreas Kinzel.

Weil diese Art Müll auch im Raum Nauen vermehrt gefunden wurde, haben sich beide Kommunen mit dem Landkreis inzwischen ausgetauscht. Der will jetzt eine Verhaltensrichtlinie an alle Kommunen für solche Fälle rausgeben. Man geht davon aus, dass ein Großteil der Ablagerungen von sogenannten Wanderarbeitern stammt, die in Campingwagen an verschiedenen Orten im Havelland für eine gewisse Zeit leben und Bürgern ihre Dienstleistungen im Baubereich anbieten.

„Vier solcher Aufenthaltsplätze in der Stadt Nauen sind bereits geräumt worden“, sagt die Nauener Ordnungsamtsleiterin Ilona Pagel. Die jeweiligen Grundstückseigentümer hätten wohl übersehen, dass sie nicht ohne Erlaubnis einzuholen, einen Campingplatz betreiben dürfen.

Mehrere Straftaten liegen vor

Einige der Wanderarbeiter sind in Nauen beim illegalen Müllabladen auf frischer Tat erwischt worden, so Pagel. „Sie mussten den Müll dann begleitet von Ordnungsamtsmitarbeitern zur Deponie Schwanebeck fahren und dort entsorgen lassen.“ Außerdem seien in einem anderen Fall Wanderarbeiter auf der Baustelle gestellt worden.

„Man darf die Angelegenheit eben nicht allein auf die Umweltsünden reduzieren. Es geht um Straftaten wie unerlaubte Reisegewerbetätigkeit, unlauterer Wettbewerb und um die Stilllegung von nicht zugelassenen und nicht versicherten Täterfahrzeugen“, erklärt Ilona Pagel und argumentiert: „Wenn jede Behörde sich nur um den Tatbestand in eigener Zuständigkeit kümmert und die gewonnenen Erkenntnisse mit anderen Behörden nicht austauscht, agiert sie auf völlig verlorenem Posten.“

Reisegewerbekarte ist Pflicht

Die Täter würden sehr professionell vorgehen. Flyer und teils geliehene Baufahrzeuge würden den Anschein eines seriösen Gewerbebetriebes erwecken. „Außerdem geben die Wanderarbeiter gegenüber den Bauherren vor, mit örtlich bekannten Fuhr- und Entsorgungsunternehmen eine Kooperationen zu unterhalten“, weiß Pagel. Sogar Entsorgungsnachweise für den Bauschutt würden in Aussicht gestellt, aber am Ende nicht vorgelegt.

Oft werden private Bauherren auch in der Hinsicht betrogen, dass der zunächst vereinbarte Preis für die Hofeinfahrt oder den gemauerten Zaun nicht gehalten wird. „Die Täter stellen plötzlich die Arbeit ein und konfrontieren den Bauherren mit erheblichen Preisnachforderungen. Unseren Außendienstmitarbeitern liegen einige leidvolle Erfahrungen von Geprellten vor“, so Ilona Pagel. Deshalb rät die Ordnungsamtsleiterin, sich zu vergewissern, ob man es mit einem Gewerbebetrieb mit einer festen gewerblichen Niederlassung oder mit einem Reisegewerbe zu tun hat. Letzteres müsse sich mit einer Reisegewerbekarte oder einem entsprechenden Dokument des EU- Heimatlandes ausweisen.

Mehr Kompetenz für die Ordnungsämter

Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten hinsichtlich der Müllablagerungen obliegt der Abfallbehörde des Landkreises Havelland. Verstöße, die die Ordnungsämter feststellen, werden dort gemeldet. Aber die Ordnungsämter dürfen mehr: Sie können in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren finanzielle Sicherheitsleistungen für eine zu erwartende Geldbuße und Verfahrenskosten bei Personen ohne festen Wohnsitz anordnen. Jetzt soll zumindest in Nauen geprüft werden, wie das praktikabel umsetzbar ist, so Ilona Pagel.

