Havelland: Impfen in Nauen beginnt Montag

Nauen

Unmittelbar vor dem Beginn der Feiertage erreichen die Infektionszahlen einen traurigen Höhepunkt, auch im Havelland. Der Isolierungsbereich der Havelland Kliniken ist aktuell fast vollständig ausgelastet. Am Mittwoch werden in der Klinik Nauen 30 Covid-Fälle klinisch behandelt, davon werden drei Patienten beatmet, teilte die Klinik mit.

Inzidenzwert steigt weiter

Seit der letzten Woche sind keine weiteren Todesfälle in den Havelland Kliniken zu verzeichnen. Aber die Zahl der Erkrankten ist weiter gestiegen. Inzwischen sind im Havelland 2055 an Covid-19 Infizierte gemeldet, 1463 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auch von Donnerstag auf Freitag auf nunmehr 221,5. Das war ein Anstieg um 2,9 Prozent.

Immer mehr Covid-Betten geschaffen

Die Havelland Kliniken stellen sich auf die Entwicklung weiter ein. Wie angekündigt erweitern sie Kliniken erneut ihren Isolierungsbereich. Erst Anfang dieser Woche war auf 45 Betten aufgestockt worden. Am Mittwochs kommen weitere zehn Betten hinzu, kündigte die Klinik an, sodass dann 55 Plätze in der Klinik Nauen für die Versorgung von Covid-19-Patienten zur Verfügung stehen. Es können dann noch bis zu 28 Plätze stufenweise hinzukommen, sofern dies jeweils logistisch und personell abgesichert ist. Die Klinikleitung prüft die Situation fortlaufend.

Personallage ist angespannt

Die personelle Gesamtlage im Unternehmensverbund ist aktuell angespannt. Mittlerweile sind 46 Mitarbeiter in Quarantäne. Besonders betroffen ist der Rettungsdienst, weshalb auch Einsatzfahrzeuge kurzzeitig abgemeldet werden müssen.

Impfen beginnt am Montag

Es ist jedoch ein Lichtblick zu verzeichnen: Der Beginn der Schutzimpfungen gegen Covid-19 steht auch im Havelland kurz bevor. Neben der Versorgung von Patienten und Bewohnern ihrer Häuser haben die Mitarbeiter der Havelland Kliniken in einem Kraftakt alles dafür getan, dieses komplexe Projekt von ihrer Seite vorzubereiten. Am 28. Dezember startet die Impfkampagne im Seniorenpflegezentrum Nauen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher wird bei diesem Termin vor Ort sein und sich ein Bild von der Lage machen.

„Wir freuen uns sehr, dass eines unserer Pflegeheime gleich am Beginn dabei sein kann, um gerade der besonders gefährdeten Gruppe der Senioren weiteren Infektionsschutz zu bieten. Ab dem 5. Januar soll es dann auch losgehen mit der Impfung der Mitarbeiter in den Havelland Kliniken, im Rettungsdienst und im Gesundheitsamt. Möge der Start der Impfungen ein gutes Omen für das neue Jahr sein“, verleiht Geschäftsführer Jörg Grigoleit seiner Hoffnung Ausdruck.

Von MAZonline