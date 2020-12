Die Havelland Kliniken erhöhen ihr Bettenkontingent für Corona-Patienten am Standort in Nauen. Dort werden gegenwärtig 15 am Virus erkrankte Patienten versorgt. Zudem ermittelt der Klinikverbund inzwischen das Interesse von Mitarbeitern und Bewohnern der hauseigenen Seniorenpflegezentren an einer Covid-Schutzimpfung.