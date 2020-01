Havelland Kliniken schreiben schwarze Zahlen

Nauen

Für die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe ist das vergangene Jahr aus wirtschaftlicher Sicht durchaus zufriedenstellend. „Wir werden 2019 mit schwarzen Zahlen und damit kostendeckend abschließen“, sagt Geschäftsführer Jörg Grigoleit. Ob es letztlich aber auch gelingen wird, den angepeilten Überschuss von rund einer Million Euro zu realisieren, sei noch nicht sicher.

Doch trotz des positiven Ergebnisses gibt es für Grigoleit keinen Grund, sich zurückzulehnen. Ganz im Gegenteil. „Vor uns liegt die schwerste Phase seit der Wende. Wir werden in den nächsten drei bis fünf Jahren im Gesundheitsbereich eine Drucksituation erleben“, meint er. Dies werde auch an den Krankenhäusern in Brandenburg nicht spurlos vorbei gehen.

Kliniken müssen fünf Jahre überstehen

„Einige sind schon heute in einer problematischen wirtschaftlichen Situation. Im Havelland ist das nicht der Fall. Wir wollen die drei bis fünf Jahre mit den beiden Standorten in Nauen und Rathenow überstehen“, sagt der Geschäftsführer.

Er rechnet damit, dass in Deutschland von den derzeit 2000 Krankenhäusern bis zu 500 diese Umbruchphase nicht überleben – aufgrund von Schließung, Fusion oder Umbau. Danach werde es für die verbleibenden Krankenhäuser genug Geld geben. „Nach den fünf Jahren schauen dann wir in eine gesicherte Zukunft“, ist er überzeugt.

Umbau der R#äume für Notfallversorgung

Eine gute wirtschaftliche Situation ist auch Voraussetzung dafür, dass die Havelland Kliniken ihre geplanten Investitionen umsetzen können. So wird in Nauen derzeit kräftig in den Räumen der bisherigen Rettungsstelle gebaut. Der Bereich ist entkernt, erinnert nunmehr an die Zeiten des Richtfestes im Januar 1997. Vorübergehend erfolgt die Notfallversorgung im gegenüber liegenden Gebäudeflügel.

Zahlen zu den Havelland Kliniken 901 Mitarbeiter waren 2019 allein in der Tochtergesellschaft Havelland Kliniken GmbH tätig. Im Jahr davor waren es 890. Die Umsatzerlöse der Unternehmensgruppe stiegen 2019 von 144 Millionen auf 152 Millionen Euro. 2020 sollen es 161 Millionen sein. Die Rettungswagen wurden im Vorjahr zu 19318 Einsätzen gerufen. Insgesamt legten die Fahrzeuge des Rettungsdienstes 828 276 Kilometer zurück.

Ende 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Rund 15 Millionen Euro wird die Unternehmensgruppe dann ausgegeben haben, einschließlich der Übergangslösungen. Zu der Baumaßnahme gehört aber noch weitaus mehr. So soll auch der Bereich der Intensivstation mit ihren zehn Betten modernisiert werden. Das Ausweichdomizil in der gleichen Etage wird dazu momentan für den Umzug vorbereitet.

Leistungsangebot bleibt bestehen

Damit der bauliche Aufwand nicht umsonst gewesen ist, werden dort nach dem Auszug der Intensivstation 2021 kardiologische Überwachungsplätze eingerichtet, die es bisher in Nauen noch nicht gibt. Die Schlaganfallbehandlungseinheit soll nach Abschluss der Umbauarbeiten ebenfalls in dem Bereich zu finden sein. „Das Leistungsangebot wird während der Bauphase nicht eingeschränkt“, betont Klinik-Sprecherin Babette Dietrich.

So sieht es derzeit in den Räumen der bisherigen Rettungsstelle aus. Dort wird es bald eine moderne Notfallversorgung geben. Quelle: Andreas Kaatz

Darüber hinaus ist für März dieses Jahres die Eröffnung der modernen Praxisräume der Medizinischen Dienstleistungsgesellschaft im neuen Gesundheits- und Verwaltungszentruman der Ketziner Straße geplant. Einziehen sollen dort neben Ärzten auch die Radiologie und die Apotheke. Zudem ist für dieses Jahr der Baubeginn für das Seniorenpflegezentrum in Wustermark vorgesehen. Der Bauantrag ist gestellt.

Erweiterte Notfallversorgung

In Nauen soll es in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung künftig eine integrierte Notfallversorgung geben. Damit können nicht nur stationäre Patienten behandelt werden , sondern auch ambulante, für die dann eine Bereitschaftspraxis zur Verfügung stehen soll.

„Wir kämpfen darum, auch für Rathenow ein integriertes Notfallzentrum zu bekommen, aber das wurde bisher abgelehnt“, sagt Jörg Grigoleit. Dort ist nur die Basisnotfallversorgung vorgesehen.

Wichtiger Standort

Zu Unrecht wie Grigoleit meint. Denn Rathenow gehöre laut einer Liste des Bundesgesetzgebers zu 120 Krankenhausstandorten, die von der Lage und Erreichbarkeit her eine sehr wichtige Rolle für die Versorgung der Menschen in bestimmten Regionen spielen.

Wie Grigoleit ankündigte, soll in diesem Jahr für den Klinikstandort Rathenow ein Entwicklungskonzept erarbeitet werden. Auf jeden Fall hat Rathenow eine Zukunft als Schwerpunkt für Altersmedizin.

Alterstraumazentrum eröffnet

So hat dort 2019 ein Alterstraumazentrum eröffnet, in dem unterschiedliche Fachkompetenzen miteinander verknüpft werden. Ärzte aus der Unfallchirurgie und Geriatrie arbeiten dort mit Physio- oder Ergotherapeuten Hand in Hand.

Dass das Zentrum in Rathenow entstanden ist, hat seinen Grund: „Das Durchschnittsalter der Menschen im Westhavelland ist höher als im Osthavelland. Wir müssen uns konzentrieren. Wir können nicht immer alles an beiden Standorten vorhalten“, sagt Jörg Grigoleit.

Rat von Experten

Er ist allerdings froh darüber, dass es jetzt in Rathenow eine Schlaganfallbehandlungseinheit gibt. Somit können auch dort per Videokonferenz rund um die Uhr Experten aus Universitätskliniken zu Rate gezogen werden.

Von Andreas Kaatz