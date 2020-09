Havelland

Man hatte immer befürchtet, dass die Afrikanische Schweinepest (ASP) von Osten her auch auf Deutschland und Brandenburg übergreifen könnte. Jetzt ist dieser Fall eingetreten. Bei einem toten Wildschwein, das im Landkreis Spree-Neiße entdeckt wurde, hat man den Erreger der Afrikanischen Schweinepest am Donnerstag nachgewiesen. Somit sind jetzt auch die Verantwortlichen im Havelland besonders wachsam.

„Da wir derzeit nicht betroffen sind, wird der Landkreis noch keine Restriktionen festlegen“, sagt Dörte Wernecke, Leiterin des kreislichen Veterinäramtes. Das zuständige Ministerium werde jetzt die weiteren Maßnahmen im Bereich des Fundortes veranlassen und entscheiden, wie groß das gefährdete Gebiet drum herum sein wird, und in welchen Bereichen Tupferproben von toten Wildschweinen genommen werden müssen.

Jäger und Bauern werden informiert

„Wir werden jetzt im Havelland eine Informationsveranstaltung mit den Jägern und Landwirten machen“, kündigt Dörte Wernecke an. Denn um im Ernstfall zügig Präventions- und Früherkennungsmaßnahmen umsetzen zu können, sei es wichtig, dass alle Beteiligten über das Vorgehen in Brandenburg und den aktuellen Stand informiert sind.

Zudem soll es für die Allgemeinheit demnächst Informationen auf der Internetseite des Landkreises geben. Allerdings ist das Virus für den Menschen ungefährlich. Gefährdet sind vielmehr Schweinebestände in der Landwirtschaft. Landwirten drohen hohe Verluste, wenn die ASP auf ihre Tiere übergreift. Insbesondere im Westhavelland werden viele Tiere gehalten. Insgesamt 33 684 Tiere gab es laut Agrarbericht 2019 im Havelland.

Lob für den Landkreis

Johannes Funke und Dirk Peters, der Geschäftsführer sowie der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Havelland, appellieren an die Menschen im Havelland, die Anweisungen der Behörden in dieser Frage unbedingt zu beachten und wachsam zu sein. „Wir sind froh, dass der Landkreis so vorausschauend den Moment hat kommen sehen und sich darauf vorbereitet hat. Das kann man nur loben“, sagt Funke.

Gemeint ist der Kühlcontainer, der am Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) in Friesack errichtet worden ist und der als Wildsammelstelle dient. Den hat der Landkreis extra wegen der drohenden Schweinepest anfertigen lassen. Er verfügt über zwei Kühlzellen mit Platz für mehr als 30 Wildschweine. Vor Ort können Gewebeproben entnommen werden, die dann ans Landeslabor Berlin-Brandenburg zur Auswertung gehen.

Proben von Wildschweinen

Folgendes Szenario ist geplant: Sollte ein totes Wildschwein entdeckt werden, gilt das Areal in einem Radius von 15 Kilometern rund um den Fundort als gefährdeter Bezirk beziehungsweise Sperrzone. Daran wiederum schließt sich ein Pufferzone mit einem Radius von weiteren 15 Kilometern an.

Schießen Jäger in dieser Pufferzone Wildschweine, sollen diese zum Friesacker Container gebracht und bei ein bis zwei Grad Celsius gelagert werden. Ergibt die Probe, dass das Tier keinen Erreger in sich trägt, wird es für den Verzehr freigegeben. Der Jäger darf es wieder abholen und verkaufen.

Zweiter weitere Container geplant

Der Landkreis will noch zwei weitere Container beschaffen und diese auf Kreisgrundstücken in Rathenow an der Deponie Bölkershof sowie an der Deponie Schwanebeck in Nauen aufstellen. So will man den Jägern zu lange Wege ersparen. „Es wäre schön wenn wir die anderen zwei Container auch schon hätten, aber das soll im nächsten Jahr passieren“, so Kreisdezernent Henning Kellner.

Wie Frank Wilke, Vorsitzender des Jagdverbandes Nauen, sagte, sei man schon seit Längerem sensibilisiert für den Fall, dass die Schweinepest auch das Havelland erreicht. „Wir hatten unsere Mitglieder bereits dazu aufgerufen, Blutproben zu ziehen, um eine Überwachung zu gewährleisten und Fälle von Afrikanischer Schweinepest rechtzeitig zu erkennen.“

Bejagung geht weiter

Er kündigte an, dass man das Schwarzwild als Überträger der Seuche weiterhin auf hohem Niveau bejagen wolle, um den Bestand zu verringern. Wegen Corona sei dies jedoch etwas erschwert worden, da Gesellschaftsjagden nicht mehr so möglich sind wie bisher.

Von Andreas Kaatz