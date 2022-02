Havelland: Landrat dankt Einsatzkräften für Dauereinsatz

Havelland

Das war ein Rekord: Zu 530 sturmbedingten Einsätzen sind die havelländischen Feuerwehren von Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag ausgerückt. In der Regionalleitstelle West, zuständig für die Landkreise Havelland, Prignitz und Ostprignitz-Ruppin sowie die Stadt Potsdam, gingen in dieser Zeit insgesamt 5147 Notrufe ein.

Fünf Verletzte im Havelland

Im Havelland mussten die Einsatzkräfte an diesen drei Sturmtagen vorwiegend wegen umgestürzter Bäume und herabfallender Dachziegel ausrücken. Fünf Menschen erlitten bei den Stürmen von Donnerstag und Freitag im Landkreis Verletzungen: ein Bürger durch herabfallende Carportteile, ein Feuerwehrmann während des Einsatzes und ein Autofahrer, der gegen einen umgestürzten Baum fuhr, zudem auf der B5 ein Lastwagen- und ein Autofahrer (MAZ berichte).

Landrat Lewandowski dankt Einsatzkräften

Zu den ungewöhnlichen Tagen bemerkte Landrat Roger Lewandowski am Montag: „Ich bin froh und dankbar, dass wir den Sturm und die zum Teil orkanartigen Böen so glimpflich im Havelland überstanden haben und danke allen Einsatzkräften, die sich in dieser Zeit Tag und Nacht für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Dauereinsatz befanden, für ihre unermüdliche Arbeit.“

Koch lobt gute Zusammenarbeit mit Kommunen des Havellandes

Vor allem die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren bei der Sturmlage besonders gefragt und nahezu pausenlos im Einsatz. Der im Havelland für den Brand- und Katastrophenschutz zuständige Beigeordnete Michael Koch schließt sich dem Dank an und sagt: „Die gute Zusammenarbeit mit den Kommunen und der beherzte Einsatz der Kameradinnen und Kameraden weit über das Normalmaß hinaus sorgten dafür, dass die Gefahrenlage im Havelland bestmöglich bewältigt werden konnte.“ Vorbereitet auf die steigende Anzahl von Einsätzen hatte sich der Landkreis gemeinsam mit den Kommunen und der Regionalleitstelle West bereits vorab der angekündigten Wetterlage mit der Einrichtung sogenannter Befehlsstellen in den einzelnen Kommunen. Aufgrund der hohen Anzahl eingehender Notrufe konnte die Regionalleitstelle die Einsätze direkt an die Befehlsstellen senden, die die Einsätze dann priorisiert und zeitnah abgearbeitet haben.

Der havelländische Kreisbrandmeister Lothar Schneider erklärte am Montag nach der angespannten Situation: „Die Lage am Wochenende hat gezeigt, wie wichtig die Unterstützung der Regionalleitstelle durch die Befehlsstellen war, denn allein die Anzahl der Einsätze von diesem Wochenende stellt im Vergleich zu den Gesamteinsätzen in 2021 bereits ein Drittel dar.“

Von MAZonline