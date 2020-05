Falkensee

Das außergewöhnliche Engagement des Bläser-Ensembles aus dem Kirchenkreis Falkensee hat der Lionsclub Osthavelland gewürdigt. Lions-Präsident Michael Ziesecke aus Falkensee überreichte den Akteuren jetzt Tankgutscheine und erklärte: „Mit der Aktion bereiten Sie den Bewohnern in den Seniorenresidenzen viel Freude. Das ist gerade in der aktuellen Phase der Isolation durch Corona sehr wichtig.“

Seit Beginn der Corona-Pandemie im März gibt die Bläsergruppe aus dem Osthavelland regelmäßig kleine Konzerte vor Seniorenheimen in Wustermark, Brieselang, Falkensee und Nauen. Die bis zu elf Mitglieder fahren an drei Tagen in der Woche jeweils drei Einrichtungen an und spielen etwa sechs Stücke. Fast 70 mal erfreuten sie bisher die Bewohner und Patienten mit einem Reigen aus Schlagern und Volksmusik. Aufgrund der Corona-Verordnungen fahren die Musiker nur einzeln in ihren Autos.

„Wir wollen den älteren und kranken Menschen mit unseren Liedern einfach ein wenig Freude bereiten“, erklärte Reik Hoffmann, der selbst mit seiner Posaune mitspielt. Er war es auch, der den Anstoß gab und die Bläser des Kirchenkreises für dieses Vorhaben zusammenführte.

