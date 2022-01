Falkensee/Nauen

Bei Verkehrskontrollen am Donnerstagnachmittag wurden in Falkensee ein 45-jähriger Autofahrer und in Nauen ein 27-jähriger Mann mit Elektroroller aus dem Verkehr gezogen. Bei beiden bestätigte sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Drogen unterwegs waren. Der Pkw-Fahrer in Falkensee war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde den Männern jeweils untersagt.

Von MAZonline