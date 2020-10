Nauen

Der Tod ist ein Thema, das die meisten Menschen von sich wegschieben. Doch wenn es soweit ist, wünschen sich viele, menschenwürdig in den eigenen vier Wänden zu sterben, in der gewohnten Umgebung. Dies zu ermöglichen, dazu sind seit nunmehr zehn Jahren die helfenden Engel des Palliativ Care Teams (PCT) im Havelland da. 14 Schwestern mit entsprechender Ausbildung und elf Ärzte begleiten die Sterbenden auf ihrem letzten Weg. Sie lindern die Schmerzen und kümmern sich auch um die Angehörigen in dieser für sie sehr schweren Zeit.

Eine Arbeit, die besonders ist, die nicht jeder machen kann oder will. Bei Yvonne Arndt ist es anders. Die 43-Jährige ist von Beginn an dabei, hat sich in der Zeit mehrere Jahre lang ausschließlich um sterbende Menschen gekümmert.

Berufung und Leidenschaft

„Für mich ist es Berufung und Leidenschaft, die Arbeit hat mich erfüllt“, sagt sie. Denn es geht nicht nur um die Kranken, die palliativmedizinisch versorgt werden müssen. „Es ist auch eine Menge Arbeit mit den Angehörigen dabei.“ Von deren Seite kämen oft viele Emotionen hinzu, was psychologisches Feingefühl erfordert.

Seit 2018 ist im Havelland ein eigenes Palliativ-Care-Team (PCT) im Einsatz. Begonnen hatte es 2010 mit einer Kooperation mit dem Palliativteam in Brandenburg an der Havel. Mit Hilfe zahlreicher Partner wurde dies vorbereitet, wie Marianne Manecke sagt, die die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) im Westhavelland koordiniert. „Es wurde eine Lenkungsgruppe gebildet, die die Fäden in der Hand hatte. Der große Start erfolgte dann am 14. September“, sagte sie.

Trennung von Brandenburg

Anfangs hatte noch das Gemeinschaftswerk Soziale Dienste den Hut auf im Havelland, vor allem im Osten des Landkreises kümmerten sich die Pflegekräfte damals um die Patienten. 2014 schied das Gemeinschaftswerk aus und das Medizinische Dienstleistungszentrum (MDZ) übernahm die SAPV-Arbeit im Havelland, eine Tochter der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe.

Weil die Patientenzahl immer größere Ausmaße annahm, fiel dann irgendwann die Entscheidung, dass das Havelland und die Stadt Brandenburg an der Havel 2018 getrennte Wege gehen. Und es gab noch einen Grund. „Wir haben gemerkt, dass der ländlich geprägte Bereich im Havelland und der städtische Bereich in Brandenburg nicht gut zusammen passen“, sagte Sören Stolper, Ärztlicher Leiter des PCT Havelland. Träger ist hier das MDZ.

Keine einfache Geburt

„Es war vor zehn Jahren keine einfache Geburt für das Palliativ-Care-Team. Aber letztlich ist es eine erfolgreiche Geburt gewesen“, sagte Jörg Grigoleit, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe. „Wir haben es geschafft, in einem Flächenland eine flächendeckende Versorgung auf die Beine zu stellen, die seither besteht. Ich bin stolz, dass wir eine qualitativ hochwertig arbeitende Gruppe haben, die die Betreuung kontinuierlich und beharrlich sicherstellt.“

Dass dies klappt, das kann auch Sören Stolper bestätigen. „Wenn der Patient zu Hause bleiben kann, dann fühlt er sich wohler.“ Stolper lobt den Zusammenhalt innerhalb des Teams. „Die Mitarbeiter kümmern sich um den ganzen Menschen und auch um das Umfeld. Etwa 60 bis 70 Prozent der Tätigkeit macht die Arbeit mit den Angehörigen aus.“ Und das ist nicht immer einfach.

Emotionale Belastung

Mindestens einmal die Woche sind die Schwestern beim Patienten. Wenn es dem Ende entgegen geht, kann es auch schon mehrmals am Tag sein. „Es ist teilweise eine große emotionale Belastung, deshalb passen wir im Team untereinander auf. Ärzte und Schwestern arbeiten auf Augenhöhe“, sagt Stolper. Und sollte es nötig sein, steht auch eine Psychologin bereit.

Ohnehin werden für die Palliativarbeit nur Personen ausgesucht, die schon eine gewisse Portion Berufs- und Lebenserfahrung mitbringen. „Unter 30 Jahre sollten sie nicht alt sein, das wäre Harakiri für die Seele“, sagt Stolper.

Schlimme Erlebnisse gehören dazu

Schlimme Erlebnisse hatte auch er schon. Etwa als eine Mutter verstorben war, die drei Kinder als Vollwaisen zurück gelassen hat. Das ging an die Nieren. „Da braucht man auch mal jemanden zum Reden.“ Und für Yvonne Arndt war es besonders belastend, als fünf ihrer Patienten an fünf aufeinander folgenden Tagen verstorben waren. „Da war das Maß voll.“

Trotzdem: Es gibt auch schöne Momente, wie die beiden bestätigen, ebenso wie Lydia Geßler, Koordinatorin im Osthavelland. „Wenn ich später beim Einkaufen Angehörige treffe, die sich freuen, mich zu sehen, dann weiß ich: Man hat gute Arbeit geleistet.“

Von Andreas Kaatz