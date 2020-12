Havelland

Vorhang zu, Vorhang auf – und das an jeder Haltestelle. Mit der neuen Spuckvorrichtung in Pandemiezeiten versucht Havelbus, seine Fahrer zu schützen. Doch nach Beobachtungen von einigen Fahrgästen und Aussagen von Havelbus-Lenkern wird die Schutzvorrichtung nicht benutzt, da sie sich im Fahralltag als unpraktisch erweisen würde. Da der Plastikvorhang keine Sicht während der Fahrt auf den rechten Spiegel zulässt, sei sie verkehrsgefährdend und müsse bei jedem Halt wieder entfernt werden.

Fahrer werden abgesichert

Während in der ersten Lockdown-Phase im Frühjahr Fahrgäste zum Bezahlen nicht beim Fahrer einsteigen durften, der Buslenker durch die Trennung von den Fahrgästen geschützt war, ist nun der Einstieg in der zweiten harten Lockdown-Phase weiterhin vorne möglich. Einige Havelbus-Fahrer sind deshalb der Meinung, dass die Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG) mit provisorischem Plastik-Vorhang hinter dem Fahrer und dem Fahrgast-Einstieg nur hinten ihre Leute jetzt besser absichert. „Diese Meinung ist uns nicht bekannt“, sagt Karola Schulz, Pressesprecherin bei Havelbus, auf Nachfrage der MAZ.

Schutz beim Kassieren

Was soll der Vorhang dann bezwecken, wenn er nicht benutzt wird? „Der Vorhang dient zum Schutz unserer Mitarbeiter und der Fahrgäste beim Betreten des Busses sowie bei der Kassiertätigkeit. Bezahlen können unsere Fahrgäste in bar oder kontaktlos via EC-Karte in unseren sowie in fast allen Fahrzeugen unserer Nachauftrag-Unternehmer“, so Karola Schulz. Auf die Frage, wie oft die 110 Havelbus-Fahrzeuge gereinigt und desinfiziert werden, antwortete das Unternehmen: „Aktuell werden durch ein externes Unternehmen alle Fahrzeuge täglich gereinigt. Dabei werden alle Kontaktflächen desinfiziert. Für die Bereiche der Fahrer stellen wir zusätzlich unseren Mitarbeitern Hygienemittel zur Verfügung.“

Scheiben für Berliner Fahrer

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben ( BVG), die die Linie 337 von Falkensees Bahnhof nach Spandau bedient sowie mit dem M32 ins Havelland zum Havelpark nach Dallgow-Döberitz fährt, sollen bis Ende Februar alle Fahrerplätze mit Sicherheitsglasscheiben ausgestattet werden, kündigte ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) an. Der neue „BVG-Spuckschutz“ soll eine Corona-Infektion der Fahrer verhindern und gleichzeitig Fahrgästen ermöglichen, wieder vorn einzusteigen. Sie könnten dann auch Fahrkarten wieder im Bus kaufen, was bisher noch nicht in allen Bussen möglich ist. Eigentlich sollten bis Ende dieses Jahres alle BVG-Busse umgerüstet sein. „Während der Pandemie gab es einen regelrechten Run auf die Sicherheitsglasscheiben“, erklärte ein Sprecher die Verzögerung.

Mundschutz für die Fahrer Quelle: Ulrich Hansbuer

Verkehrsbetriebe aus ganz Deutschland hätten die Gläser bestellt, das habe die Lieferzeiten verlängert. Die Beschaffung und der Einbau aller Scheiben kostet das Landesunternehmen etwa 2,1 Millionen Euro. Planungen in diese Richtung bei Havelbus sind bisher nicht bekannt. Mit dem Plastikprovisorium versucht das Unternehmen durch die Pandemie zu fahren.

Während Unternehmen wie Regio-Bus in Potsdam-Mittelmark in Pandemiezeiten Fahrten in den Abendstunden streichen, plant Havelbus einen normalen Betrieb, auch wenn derzeit die Linie 663 zum geschlossenen B 5-Einkaufscenter fast keine Fahrgäste transportiert. „Aktuell planen wir keine Änderungen in den Fahrplänen. Seit vergangenen Montag gilt wie gewohnt in der Ferienzeit der Ferienfahrplan. Ab dem 4. Januar fahren wir wieder nach dem regulären Fahrplanzeiten“, sagt Karola Schulz.

Hinweise für Fahrgäste Vor der Fahrt: Wenn Sie sich krank fühlen, sollten Sie den öffentlichen Nahverkehr meiden. Versuchen Sie Stoßzeiten zu vermeiden. Wenn es Ihnen möglich ist, reisen Sie bitte vor oder nach den Hauptverkehrszeiten. Kaufen Sie Ihre Tickets vor Fahrtantritt am besten kontaktlos. Warten und Einsteigen: Beim Warten an Bahnhöfen oder Haltestellen halten Sie bitte möglichst viel Abstand zu anderen Fahrgästen. Denken Sie bitte immer daran, Ihre Mund-Nasen-Bedeckung jederzeit zu tragen – auch überall an den Haltestellen. Lassen Sie andere Fahrgäste mit genügend Abstand aussteigen, bevor Sie selbst einsteigen. Achten Sie auch dabei auf den Abstand und drängeln Sie bitte nicht. Nutzen Sie zum Einstieg alle verfügbaren Türen, zahlen sie möglichst bargeldlos.

Geschlossen wegen Ansteckungsgefahr hat Havelbus jetzt die Kundenbüros in Nauen und Rathenow bis 10. Januar. „Um eine erhöhte telefonische Erreichbarkeit zu gewährleisten, sind die Kundenbüros unter den bekannten Rufnummern in dieser Zeit zu den Standard-Öffnungszeiten besetzt“, schreibt das Unternehmen.

Die Fahrscheine könnten wie gewohnt bei den Fahrern in den Bussen erworben werden worden, so Havelbus in seiner Ankündigung. Susi Schnorr, Brotmeisterin bei Steinecke und auf den Bus angewiesen, meint dazu: „Oh super! Ich muss jetzt meine Monatskarte beim Fahrer kaufen. Bleibt gesund, wir brauchen euch.“

Neben der Spuckvorrichtung bekam jeder Fahrer auch kostenlos eine blaue, schicke Maske mit einer Havelbus-Aufschrift.

Von Ulrich Hansbuer